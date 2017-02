Primiero, accoglie le Suore Clarisse Cappuccine con l’Arcivescovo Lauro Tisi: sabato 4 marzo alle 17 al Convento

Carissimi parroci, religiosi e religiose, fratelli e sorelle del Decanato del Primiero,

il Signore vi dia pace. Siamo una comunità monastica di sorelle Clarisse Cappuccine che, dall’inizio di marzo prossimo, verremo ad abitare nel convento dei Frati Minori Cappuccini di Tonadico. La comunità è attualmente composta da 9 sorelle, tra cui una postulante, cioè una sorella che ha iniziato il cammino di discernimento iniziale e prossimamente dovrebbe iniziare il noviziato.

Le altre siamo: 5 sorelle di età compresa tra i 56 e i 33 anni; una sorella di 91 anni, una di 77 e una di 74. Viviamo secondo la Regola e lo spirito di Chiara e Francesco di Assisi, e a partire dalla Riforma che prende avvio nel 1535 ad opera di M. Lorenza Longo, una donna sposata con figli, laica consacrata ed infine monaca, che ha saputo coniugare nella sua vita l’ascolto attento e prodigo del grido degli ultimi – poveri, prostitute, malati terminali – e la ricerca di Dio nella vita contemplativa.

Queste due dimensioni sempre compresenti nella sua vita hanno avuto modo di concretarsi in segni ben definiti: l’Ospedale degli Incurabili e il monastero delle Clarisse Cappuccine in S. Maria in Gerusalemme a Napoli che, nati tra la fine del 1400 e la prima metà del 1500, ancora oggi sussistono ed offrono la loro testimonianza di carità e misericordia. Viviamo quotidianamente l’impegno della preghiera liturgica, del lavoro per sostenerci e per condividere le necessità di quanti sono nel bisogno, della vita fraterna e dell’ accoglienza di chi ha piacere di pregare con noi, di compartecipare gioie, preoccupazioni, speranze e fatiche della vita.

Desideriamo vivere in sinergia con la Chiesa locale a cui apparteniamo e con la parrocchia in cui siamo inserite, offrendo un servizio secondo le nostre possibilità e secondo la finalità della nostra vita. Ringraziamo Sua Ecc.za Mons. Lauro Tisi che ha accolto con sollecitudine paterna e fraterna il nostro arrivo in Diocesi, i fratelli Cappuccini per avere messo a nostra disposizione il loro convento, i parroci e tutti i preti del Decanato come anche tutte le persone di buona volontà in mezzo alle quali veniamo a vivere”.

Le sorelle Clarisse Cappuccine