Primiero, l’Assemblea della Comunità approva il Piano Stralcio attività Produttive: 90 giorni per le osservazioni

Il Piano è stato depositato ed è ora consultabile presso gli uffici del Settore Tecnico della Comunità di Primiero

Primiero (Trento) – Via libera nei giorni scorsi, da parte dell’Assemblea per la pianificazionie urbanistica della Comunità di Primiero, in prima adozione, al piano stralcio delle attività produttive. Si tratta di un documento di fondamentale importanza per lo sviluppo futuro del territorio. Dopo l’approvazione, il Piano è ora depositato presso il Settore Tecnico della Comunità di Primiero.

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Daniele Corona. Da questo momento, chiunque può presentare, entro 90 giorni, osservazioni via posta certificata Pec, all’indirizzo: tecnico@pec.primiero.tn.it oppure consegnandole a mano in orario di ufficio.

Il piano approvato

La corposa documentazione si compone di un fascicolo principale e da tre allegati tematici, e si pone a conclusione di un processo partecipativo che coinvolge nel corso dei tre anni precedenti, le varie rappresentanze sociali, politiche ed amministrative della comunità.

Il presente lavoro, riprende il percorso intrapreso dalla Comunità nella direzione indicata dal documento preliminare, proponendo una sintesi progettuale e programmatica sul tema delle aree produttive nel Primiero con valenza, a tutti gli effetti, di stralcio del Piano territoriale della Comunità di Primiero per le aree produttive del settore secondario.

In breve

Bonus Alimentare, domande fino al 10 febbraio 2021

Sostegno occupazionale: assunzioni tempo determinato, domande entro 19 febbraio

Volontariato in tempi di pandemia: ecco il formulario da compilare