Primiero, la Parrocchia di Fiera vende un immobile in viale Piave: offerte entro il 10 dicembre

La Parrocchia di Santa Maria Assunta di Fiera di Primiero con sede in Primiero San Martino di Castrozza, rende nota la disponibilità alla vendita di un immobile sito in viale Piave n. 5 a Fiera di Primiero

Primiero (Trento) – L’immobile in vendita a Fiera di Primiero, è identificabile in: p.ed. 40 p.m. 2,3,4 c.c. Fiera di Primiero – edificio residenziale; p.fond. 16/5 – terreno di pertinenza. Nell’annuncio della Parrocchia di Primiero precisa che: l’immobile verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e libero da contratti di locazione. Le proposte dovranno pervenire in busta chiusa indirizzate a

“PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA

frazione Pieve, Via Colaor, 11/A

38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA”

entro le ore 12.00 del 10 dicembre 2016

È a disposizione degli interessati ulteriore documentazione (planimetrie, dati catastali) da richiedere direttamente al dottor Pietro Zanetel da contattare al cell. 338.2340485 o email pierzanet@libero.it. I sopralluoghi all’immobile saranno possibili solo su appuntamento contattando il recapito di cui sopra.