Primiero, la Mostra “Iconemi” sbarca a Palazzo Scopoli a Tonadico dal 14 agosto al 13 settembre

Ogni luogo che è parte integrante della storia e della cultura degli abitanti, nel sistema degli iconemi, diventa un elemento capace di identificare un paesaggio specifico

NordEst – La mostra raccoglie gli scatti fotografici di Ruggero Alberti secondo il concept di Nicola Chiavarelli è ideata come un mosaico di 14 iconemi che restituiscono un ritratto inedito dell’area del Feltrino e del Primiero, favorendo un gioco di percezioni che risulterà inevitabilmente diverso a seconda di chi guarda le foto.

Gli iconemi sono i segni fondamentali del paesaggio, tutti quelli che a livello percettivo assumono un rilievo notevole per caratteri funzionali o simbolici. La mostra è concepita come un mosaico di 14 tessere che, tutte insieme, restituiscono l’immagine del luogo stesso, un’immagine che risulterà inevitabilmente diversa per chi sarà ritratto nelle foto e per l’osservatore esterno.

La mostra ritrae in questo modo l’area del Feltrino e di Primiero, due zone alpine contigue che, nonostante divise in passato da un confine di Stato, da sempre intrattengono rapporti e scambi molto stretti.

Ruggero Alberti è fotografo, alpinista e laureato in Scienze Forestali e Ambientali.

Nicola Chiavarelli è architetto specializzato in bioecologia e bioedilizia, coltiva la passione dell’etnografia e del paesaggio alpino.

La mostra si può visitare dal 14 agosto al 13 settembre, da martedì a domenica: 15.30 – 19.00 (martedì, giovedì e sabato anche: 21.00 – 22.30).

