Primiero, la Cooperativa Bellesini s.c.s. cerca personale educativo qualificato

La Coperativa Bellesini s.c.s. cerca personale educativo

Primiero (Trento) – Si tratta di figure qualificate da inserire temporaneamente nei servizi educativi 0-3 anni gestiti sul territorio del Primiero. I requisiti richiesti sono i seguenti:

1) Avere un diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo che rientri in una delle seguenti classi (vecchio o nuovo ordinamento):

· Scienze dell’educazione e della formazione (Classe 18 o L-19)

· Scienze pedagogiche (Classe 87/S o LM-85)

· Scienze della Formazione primaria (Classe LM-85/bis)

· Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S o LM-50)

2) aver svolto un tirocinio a gestione Universitaria, presso un nido d’infanzia pubblico.

Modalità di invio

Le persone interessate devono trasmettere il curriculum vitae in formato europeo al seguente indirizzo segreteria@bellesini.it con indicazione in Oggetto: CV educatrice Primiero

