Primiero, la Coop incontra i soci: confermata la chiusura del negozio da lunedì 9 gennaio, si valutano le soluzioni

Molto partecipato l’incontro con i soci della Coop di Primiero dopo la notifica dell’ordinanza del Comune. La preoccupazione maggiore è legata al futuro dei 42 dipendenti

Primiero San Martino (Trento) - Oratorio gremito a Pieve nel Primiero, per l’incontro della Coop locale con i soci, per fare il punto sulla difficile situazione locale, dopo la notifica dell’ordinanza di chiusura da parte del Comune di Primiero San Martino, che segue la sentenza del TAR di un anno fa. Oltre trecento persone presenti all’appuntamento, con molti interventi dal pubblico.

“Da lunedì 9 gennaio – ha confermato la presidente Francesca Broch – il punto di riferimento per la Coop locale sarà Transacqua con nuovo orario continuato e nuovi servizi. Anche le altre filiali della cooperativa, saranno potenziate. Per il resto stiamo valutando tutte le strade percorribili”.

Dal pubblico si è alzata più volte la richiesta di rientrare nella vecchia sede Ex Ingros, oggi occupata da un’altra azienda, ma è stato evidenziato che il vecchio stabile richiede importanti investimenti (oltre 200mila euro) per la messa a norma. Tra le altre ipotesi avanzate, anche l’adeguamento dell’attuale centro commerciale, in termini di misure e di spazi, tanto da poter ottenere le licenze commerciali.

L’invito infine all’unità è arrivato da più parti, ma soprattutto a “spendere a Primiero, per sostenere le famiglie locali”. In un momento davvero difficile per i 42 dipendenti – assenti perchè impegnati al lavoro – non sono certe le prospettive di occupazione. Sono attivate tutte le procedure per poter aiutare i collaboratori della Coop.

Da segnalare oltre all’intervento del presidente della federazione Mauro Fezzi, che ha invitato a restare compatti, anche la sollecitazione di don Giuseppe Daprà che suona come un campanello per i primierotti: “In valle c’è sempre qualcuno che tesse la tela di notte e altri che la disfano il giorno dopo – questo non va bene, ha detto – cerchiamo di ritrovare il senso di unità e di appartenenza, ma siamo vicini alle famiglie di queste persone che rischiano il posto di lavoro”. Tra gli altri interventi anche Roberto Pradel, presidente della Comunità che ha ricordato tutti i passaggi più recenti legati alla vicenda e infine il direttore generale del SAIT, Luca Picciarelli che ha garantito vicinanza alla Coop locale.

LA SINTESI DELL’INCONTRO

Ore 18.16 Si apre l’incontro con il saluto della presidente Francesca Broch che ringrazia per la presenza il presidente della Federazione trentina Coop Fezzi, assieme ad altri rappresentati della cooperazione. La presidente procede quindi illustrando tutti i passaggi tecnici che hanno portato alla chiusura odierna. La sala è gremita, centinaia di persone presenti. ”Noi non possiamo cambiare la storia – spiega la presidente Broch – sul fronte del personale (42 dipendenti) non riesco a garantire continuità nel lavoro. Ci siamo attivati per gli ammortizzatori. C’è una preoccupazione legata anche alla situazione economica. Oggi la domanda che ci poniamo è: la situazione è sanabile o no?”

Ore 18.25 Continua l’intervento della presidente Broch. La Coop sta riorganizzando i servizi sulle filiali. Transacqua sarà nuovo centro di riferimento con il continuato. Aumenteranno orari di apertura. Si sta valutando anche la possibilità di rientrare nella vecchia sede. “Ci farebbe piacere dice Broch sentire la vostra voce e vedervi nei punti vendita”.

Ore 18.31 La parola passa ai soci

Un socio chiede che fine farà il nuovo stabile costruito dalla Coop

Risponde presidente Broch: Noi abbiamo investito e si farà tutto il possibile per rientrare in quella struttura.

Ore 18.41 Un socio esprime preoccupazione e ricorda la recente sentenza del Tar. “Tutto è partito – viene evidenziato – da delibera illegittima del Comune di Transacqua. Lo stabile – viene aggiunto -è di proprietà di Primiero Sviluppo, oggi Società purtroppo fallita. Tutti ci chiediamo, si può risolvere la situazione con un accordo? Dobbiamo avere chiare le vie di fuga!”

Replica la presidente Broch, evidenziando che accordo non è una soluzione definitiva ma il Comune la sollecita. ”Il buio – dice Broch – si crea per il tempo che sta passando. Il tempo ci ha notevolmente danneggiato”.

Ore 18.45 proseguono gli interventi in sala con le risposte della presidente Broch che sottolinea come una soluzione possa essere anche l’adeguamento dello stabile alle normative.

Un socio sottolinea l’importanza di rientrare nel vecchio stabile con un piano B. “Il tempo è scaduto, entriamo nella vecchia sede e ci lecchiamo le ferite!”

Un socio evidenzia che il rientro nella vecchia sede doveva già essere preventivato. Si chiedono informazioni. “E se il 9 gennaio non si chiudesse, che cosa accade?”, chiude il socio.

Ore 19 “Lunedì la Famiglia cooperativa chiude – ribadisce la presidente Broch – da parte delle istituzioni però, non abbiamo idee chiare se lo stabile è risanabile o no. Per quanto riguarda la vecchia sede Ingros, servirebbero sei mesi per rientrare e costi per messa a norma per circa 150mila euro”

Un socio ribadisce che era necessaria più attenzione al territorio di Primiero, da parte della Federazione provinciale Coop

Ore 19.05 interviene il presidente Federazione provinciale Coop Fezzi. “Operazione che dalla nascita ha ferite importante. I soci stiano vicini alla Coop locale. La fedeltà dei soci è fondamentale. Il problema va risolto a livello locale in collaboraxione con Comune e Comunità. Non vale molto colpevolizzare. Siamo chiamati a trovare tutte le strade che ci permettando di risolvere la situaxione anche con i vicini di casa. Nessuno si chiami fuori. Solidarietà al CdA, ci siamo per aiutarvi. Augurio che i soci abbiano consapevolezza che si può uscire solo se uniti”.

Ore 19.10 Interviene don Giuseppe Daprà assicura vicinanza alle famiglie dei dipendenti. “Abbiamo un problema a Primiero – qualcuno tesse la tela e qualcuno la disfa. Tutti ne risentiamo, tutti insieme dobbiamo uscirne vincitori, ma avanti insieme”.

Ore 19.20 interviene un socio sollecitando ancora una volta la necessità di ruentrare nella vecchia sede Ex Ingros. ” Facciamo lavorare i dipendenti nella vecchia sede”. Conclude il socio. Applausi in sala.

Ore 19.25 Interviene ancora la presidente Broch e conferma:“Lunedì la Coop chiude ma entreremo nella vecchia sede prima posdibile. Stiamo valutando tutte le ipotesi”.

Ore 19.27 Un socio suggerisce di chiedere una proroga alla chiusura del nuovo centro fino ad adeguamento della vecchia sede, oggi occupata da altra attività

Ore 19.30 Da parte di una socia l’invito a spendere a Primiero, ad aiutarci senza divisioni, “Spendere in valle è quello che ci chiedono.i dipendenti”. Applauso dal pubblico

Ore 19.32 Interviene Luca Picciarelli direttore generale Sait. ” E’ un momento in cui serve compattezza. Tutti noi siamo qua per trovare soluzioni. In realtà il 9 si chiude perchè le sanzioni sono molto pesanti. Il centro che chiude è un ‘bastione’ della coperativa. Come comunità dovete essere uniti. Sono sorpreso di questa ottima partecipazione”.

Ore 19.35 proseguono interventi

Ore 19.38 interviene Roberto Pradel, presidente Comunità di Primiero. “Noi abbiamo difeso da subito l’operato del Comune.Personalmente mi sono sempre speso. Abbiamo incontrato le parti. La via maestra era di evitare di arrivare alla sentenza del Consiglio di Stato. Al 31.12.2015 non vi era conformità urbanistica. Oggi tutto è ancora possibile”. L’incontro si chiude quindi poco prima delle 20, con il ringraziamento finale a tutti i presenti della presidente Francesca Broch, rinviando ai prossimi aggiornamenti.