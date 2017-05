Primiero, incontro con FAP Acli mercoledì 3 maggio alle 17 e alle 20.30 “Profughi di ieri e di oggi”

Connect on Linked in

Due importanti appuntamenti nella giornata di mercoledì in Valle

Primiero (Trento) – Mercoledì 3 maggio alle ore 17 le Acli organizzano un confronto sul tema: L’anziano oggi…tra autonomia e non autosufficienza. Iniziativa di FAP Acli e Acli Primiero Vanoi Mis.

Riflessioni sulla proposta di riorganizzazione delle APSP e su nuove progettualità per dare risposte ai bisogni della terza età in Provincia di Trento. Lo scopo dell’incontro è di raccogliere i bisogni dei vari territori per poi fare sintesi su questi temi in occasione del Convegno della Fap – Acli previsto per il 12 maggio a Trento.

Profughi di ieri e di oggi

“Conoscere la storia per comprendere il presente, per non ripercorrere gli stessi errori, per trovare una chiave di lettura e comprensione”, questo è il tema dell’incontro previsto per mercoledì sera a Primiero organizzato dalla Biblioteca intercomunale. “Profughi di ieri e oggi, da quando a scappare eravamo noi all’attualità di chi fugge oggi dalle guerre” con Quinto Antonelli e Stefano Bleggi.

Mercoledì 03 maggio 2017 ore 20.30

Fiera di Primiero – Sala Via terrabugio – Ex Azienda Elettrica – 1° piano