Primiero, incidente non grave tra due auto a Fiera: un ferito. Elicottero a San Martino di Castrozza per una caduta

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, una peugeot e una ford che provenivano da direzioni opposte si sono scontrate venerdì mattina verso le 11 a Primiero

Primiero (Trento) – Due vetture provenienti da direzioni opposte, si sono scontrate venerdì mattina, nella curva al termine di via Guadagnini a Fiera di Primiero.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due mezzi stava svoltando verso Transacqua, quando in direzione opposta proveniva l’altra auto. Le conseguenze peggiori per l’uomo della zona, di 38 anni, alla guida della peugeot che ha riportato alcuni traumi non gravi.

E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito successivamente in ambulanza all’ospedale di Feltre. Illeso invece l’altro automobilista alla guida della ford fiesta. Dinamica al vaglio della Polizia locale. Sul posto hanno operato anche i Vigili del fuoco di Primiero.

Elisoccorso a San Martino di Castrozza

Intervento in codice giallo verso le 10 del mattino per l’elisoccorso a San Martino di Castrozza. In seguito ad una caduta non grave, è stato soccorso uno sciatore, trasferito in pronto soccorso per le cure del caso.