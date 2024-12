Primiero, incendio nel magazzino dell’impresa Iagher: vigili del fuoco evitano danni maggiori

La selettiva è scattata per i vigili del fuoco, martedì mattina verso le 9.30 a Tonadico

Primiero (Trento) – Magazzino in fiamme a Tonadico martedì mattina. Il rapido intervento dei vigili del fuoco volontari di Primiero, ha evitato che il rogo potesse propagarsi ai nuovi mezzi presenti nel magazzino dell’impresa edile Iagher Mario. Ad accorgersi del fumo, è stato un vicino, che ha immediatamente allertato il titolare. Subito dopo, sul posto sono arrivati 15 volontari del corpo di Primiero – coordinati dal comandante Cristian Lucian -, che hanno domato in poco tempo l’incendio, partito dall’interno della struttura. Non si esclude un possibile cortocircuito, ma sono in corso le verifiche tecniche dei vigili del fuoco.

Mario Iagher, tittolare dell’impresa edile locale conferma: “I danni sono importanti, ma fortunatamente limitati dall’intervento dei vigili del fuoco. In particolare si sono incendiati i portoni del magazzino, ma anche altra attrezzatura all’interno, oltre all’impianto elettrico. Quando sono arrivato sul posto – spiega Iagher – ho cercato subito di domare il rogo, ma era ormai già molto diffuso. Per fortuna non sono stati interessati dalle fiamme alcuni nuovi mezzi, parcheggiati all’interno”.

Le immagini del magazzino dopo l’incendio