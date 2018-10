Primiero, inaugurata nei giorni scorsi la sede rinnovata del Coro Sass Maor con i coristi storici

Connect on Linked in

Emozionante la cerimonia di inaugurazione della sede rinnovata Tonadico

Primiero (Trento) – Il coro Sass Maor di Primiero, ha una nuova casa completamente rinnovata a Tonadico. Il presidente Giovanni Dalla Sega, durante la cerimonia di inaugurazione, ha ringraziato quanti hanno fornito i materiali, l’Amministrazione Comunale di Primiero San Martino di Castrozza e i coristi tutti, che con le loro abilità, la loro esperienza e il loro tempo hanno portato al risultato che è sotto gli occhi di tutti: una “casa” rinnovata e accogliente. Elisa Faoro, voce storica del gruppo, ha sottolineato invece l’importanza della nuova sede, frutto dell’impegno di una squadra che ha lavorato insieme con un obiettivo comune.

Marco Depaoli ex corista ha ricordato in particolare il trasferimento dalla prima sede di Siror, evidenziando come il Coro abbia avuto un importante ruolo di socializzazione, di unione tra i vari paesi e come l’amicizia si consolidasse soprattutto nel dopo prove, prima al Bar Ero e poi alle Tressane.

Giannino Fontan (Mina) si è soffermato invece sul coinvolgimento di Mario Fincato (scomparso nel 1982 a poco più di 40 anni). Era uno spirito libero: musicista ed artista valente nelle varie tecniche pittoriche, era anche poeta. Ha esposto le sue opere a Parigi, Venezia e New York. Nel 1978 dipinse l’affresco che ancor oggi rende speciale la sala prove.

In merito all’attività del coro, Marco Gubert ha evidenziato invece come costantemente i coristi abbiano provveduto a migliorare la sede, diventata anche una buona sala di incisione, nella quale sono stati registrati ben 2 CD. L’ultimo infatti è stato in parte registrato a Villa Welsperg, poi causa pioggia si è dovuto ripiegare ancora sulla sede.

Riccardo Nami infine, ha illustrato ai presenti alcuni dettagli tecnici sulla sede rinnovata. Grazie alla realizzazione di un soppalco, sono stati infatti recuperati circa 30 mq di spazio. Nami ha sottolineato inoltre come la sede rappresenti davvero una casa che i coristi condividono per tanto tempo (soprattutto nel dopo prove) e come siano ancora necessari un paio di interventi (un impianto di ricircolo dell’aria per garantire maggiore salubrità) e la sostituzione del pavimento.

Dopo il saluto dell’Assessore comunale Antonella Brunet, don Giuseppe Da Pra ha invece benedetto la sede e un bellissimo crocefisso che Giannino Zanona ha realizzato appositamente per l’occasione. Il Taglio del nastro è stato affidato a Leopoldo Zortea, corista “storico” del Sass Maor. I tradizionali canti di montagna hanno fatto tutto il resto, trasformando l’inaugurazione della sede in un momento particolarmente emozionante per tutti i presenti.

In breve

Premiato il primierotto Tommaso Giacomel – Giovane promessa del biathlon di Imèr, Tomaso si è aggiudicato la dodicesima edizione del Premio Lions Trentino Neve, riservato all’atleta studente che si è messo in evidenza durante la stagione sportiva 2017/2018. La borsa di studio, del valore di 1500 euro, è stata consegnata al biathleta dal presidente del Lions Club Trento Host Stefano Cappelletti in apertura dell’assemblea sociale al ristorante wine bar Trentotto di Trento, assieme al referente del progetto per il sodalizio Giulio Scalet e ai rappresentanti degli altri due club che hanno ideato il Premio e che a rotazione triennale ne gestiscono l’impegno, vale a dire Mario Giacomuzzi del Fiemme e Fassa e Diego Zorzi del Primiero San Martino.

Orienteering, titolo Sprint Relay all’Us Primiero – L’US Primiero con Francesca Taufer, Mattia Debertolis, Manuel Negrello ha vinto in casa nei giorni scorsi, il titolo italiano Sprint Relay di corsa orientamento con il tempo di 47’39”, davanti ai bolognesi della Polisportiva Masi (Lucia Curzio, Samuele Curzio, Alessio Tenani, 50’04”). Bronzo per i trevigiani dell’Orienteering Tarzo (Jessica Lucchetta, Federico Venezian e Mattia Ferrari, 54’33”). A seguire Trent-O, Erebus Vicenza, Primiero B e Besanese C. Successi invece per Robert Merl e la sua compagna Carlotta Scalet (PWT) nella Long di Coppa Italia.