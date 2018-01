Primiero, Impianto fisso di telecomunicazione in Val Noana: “un grave sacrificio ambientale per riscontri modesti?”

Connect on Linked in

Il consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle, Filippo Degasperi torna ad occuparsi di Primiero. In questo caso di un traliccio particolarmente impattante in un ambiente naturale unico per il territorio. Ne valeva davvero la pena, chiede il consigliere provinciale nell’interrogazione 5492 datata 9 gennaio

Primiero (Trento) – Nella scorsa estate si sono conclusi i lavori di costruzione di un traliccio di 30 metri ad uso stazione radioelettrica nel Comune di Mezzano in localita Falasorno.

“A quanto è dato conoscere – si legge nell’interrogazione provinciale – si tratta dell’implementazione del sistema radiomobile provinciale, in standard Tetra, impiegato sul territorio provinciale per fini di protezione civile – Stazione radioelettrica di Noana (p. fond. 4803 – C.C. Mezzano)” predisposto da Trentino Network. Si segnala innanzitutto che il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, visto il forte impatto dell’opera e il contesto, aveva fin dal 2016 riscontrato la difformità urbanistica del progetto.

Tralasciando (purtroppo) gli aspetti ambientali – scrive il consigliere Degasperi – la postazione radioelettrica riveste comunque un indubbio interesse per la zona in caso di emergenze e necessità di soccorsi in aree boschive o in quota. E’ infatti finalizzata a implementare la copertura radioelettrica di Tetranet e consente di irradiare il segnale lungo la strada provinciale 221 della Val Noana, una zona impervia e disagiata in precedenza totalmente scoperta.

La stretta e lunga valle vede la presenza di un bacino artificiale e confina con le vette feltrine. Vi si accede da Mezzano ed è frequentata da escursionisti e alpinisti ma vi sono anche numerose baite abitate nel periodo estivo. Un diversa collocazione della torre in quella zona di cresta denominata ‘Tasedi’ posta tra i paesi di Mezzano e Imer e la menzionata Val Noana avrebbe consentito una doppia utilità. La collocazione in quel punto è limitata invece alla sola copertura radioelettrica Tetranet della Val Noana, fatto che appare fine a se stesso.

Tenuto conto – si legge nel documento – anche del sacrificio in termini ambientali, una diversa localizzazione avrebbe consentito una maggiore e miglior fruizione dell’impianto anche per altri tipi di diffusioni (gestori telefonici in primis ma anche emittenti tv e radio) non per solo per la copertura radioelettrica della Val Noana ma per garantire un segnale adeguato anche al fondovalle.

Il Comune di Mezzano con delibera del consiglio comunale n. 27 del 30 giugno 2016 ha anche precisato che: “qualora l’impianto venisse utilizzato per fini diversi da quelli per il quale è stato autorizzato (economici e non pubblici), dovrà essere corrisposto al Comune di Mezzano congruo corrispettivo da determinarsi in accordo tra le parti, come già anticipato con nota prot. nr. 153 dd. 15/01/2016”.

Nell’interrogazione ci si chiede quindi: