Primiero, il nuovo punto tamponi è già operativo nel parcheggio del parco Vallombrosa

Lo ricorda il Distretto sanitario che invita tutti a recarsi esclusivamente in questa area e non più al poliambulatorio di Tonadico

Primiero (Trento) – Risolti alcuni problemi dei giorni scorsi, dovuti alle basse temperature, il nuovo punto tamponi di Primiero è ufficialmente operativo nell’area sosta del parco Vallombrosa (nella foto).

Con l’arrivo del freddo è stato però necessario riorganizzare logisticamente gli spazi, con l’allestimento di tensostrutture o container e l’introduzione di alcune migliorie. In alcuni casi si è deciso di spostare i drive in sedi logisticamente più agevoli da raggiungere e da gestire.

Il nuovo punto tamponi

Per quanto riguarda Primiero, è attivo il nuovo punto nell’area sosta del parco Vallombrosa. L’invito è a recarsi in zona – anche se alcune lettere indicano ancora il precedente recapito – senza passare dalla sede del Poliambulatorio, dove venivano precedentemente realizzati i test.

L’accesso al drive through è possibile solo su appuntamento: è la centrale Covid a gestire le agende e a fornire ai singoli indicazioni sulle sedi, gli orari e le modalità di effettuazione del tampone.

Le regole di accesso

Gli utenti sono pregati di presentarsi puntuali all’appuntamento, spegnere la macchina durante l’attesa, tenere a portata la tessera sanitaria e abbassare la mascherina sotto il naso al momento dell’effettuazione del tampone.

Nel caso di test rapido il risultato è disponibile entro un paio d’ore su TreC e FastTrec, mentre per il tampone molecolare sono necessarie indicativamente 72/96 ore, salvo diverse disposizioni. In attesa del risultato del tampone si deve rimanere in isolamento se si hanno dei sintomi; se invece il tampone è stato fatto per finalità di screening (ad esempio per effettuare un intervento chirurgico) non è necessario rimanere in isolamento.

Si può accedere ai drive through anche in moto, bici e a piedi (anche se quest’ultima modalità è sconsigliata); nel dubbio di essere positivi non è consentito raggiungere i drive con i mezzi pubblici. Non è possibile andare ai drive through per richiedere informazioni di qualsiasi tipo.