Primiero San Martino (Trento) – E’ un grazie che arriva dal cuore quello dell’intera comunità di Primiero ai Cappuccini di Tonadico. Il saluto delle comunità cristiane del Primiero è stato trasmesso alle famiglie del territorio, attraverso il foglio informativo della domenica, distribuito nelle chiese.

Pubblichiamo di seguito, il testo integrale.

E’ una perdita importante per questa nostra terra. Desideriamo vivere, l’attuale momento storico, alla luce della fede. Comprendiamo i motivi che hanno portato a questa dolorosa scelta. Il calo dei sacerdoti e dei religiosi si fa sentire, anche nella nostra diocesi. Il Primiero ha solo due parroci e, per grazia di Dio, può ancora contare sui sacerdoti collaboratori e sui padri Salesiani. Oggi più che mai ci accorgiamo che la presenza dei sacerdoti e religiosi è un dono del Signore. Non dobbiamo darla per scontata!

Salutiamo padre Paolo, guardiano del convento, e padre Lorenzo, con un grazie al Signore per il tanto bene che abbiamo da loro ricevuto. Attraverso le loro persone vogliamo ringraziare tutti i padri Cappuccini che, sull’esempio di san Francesco, hanno attraversato questa terra del Primiero. Grazie per il loro prezioso servizio prezioso nell’assicurare la S. Messa, la grande disponibilità per le Confessioni e l’accoglienza. La porta del convento è sempre stata aperta per tutti! Grazie perché, come dice il Santo Padre: “Non avete avuto paura a sporcarvi le mani con la vita quotidiana, con i problemi della nostra gente, percorrendo le nostre strade”. Un grazie di tutto cuore a nome dei parroci, al quale si unisce quello dei molti sacerdoti che hanno incrociato la vita di questi figli spirituali del Poverello d’Assisi. Il convento è stato anche per noi un luogo di calore, accoglienza e fraternità.

Un grazie, ma anche una grande preghiera, perché il Signore conceda ancora al nostro Primiero vocazioni alla vita sacerdotale, religiosa e missionaria. Tutti ci chiediamo: “Ma Signore, che cosa succede? Perché stiamo diventati così sterili?”. La riposta ce la indica sempre papa Francesco: “Dobbiamo pregare di più!”. Il Signore, che è stato tanto generoso nel corso della lunga storia cristiana della nostra valle, non mancherà alla sua promessa. Però, dobbiamo avere l’umiltà di chiederla. È una priorità vitale, oggi più che mai, bussare alla porta del cuore di Gesù Cristo, il quale ci ha comandato: “Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!”

Eppure, misteriosamente, la misericordia di Dio non si ferma alle porte del nostro triste cuore, ma entra e ci porta su sentieri nuovi. Infatti, nel convento dei Cappuccini, arriverà una nuova comunità religiosa: le clarisse Cappuccine, provenienti da Fabriano. Fin d’ora giunga, a queste nostre sorelle in Cristo, un caloroso benvenuto dal Primiero!

I Parroci, i Sacerdoti collaboratori e il Consiglio pastorale decanale