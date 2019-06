Primiero, grave incidente a Siror: scontro moto vespa sulla ss50, due feriti (VIDEO)

Print This Post

Elisoccorso mobilitato domenica mattina verso le 10.30 a Siror e subito prima di mezzogiorno in Val Canali per una caduta in montagna

Siror (Trento) – Grave incidente in moto domenica mattina nel Primiero, lungo la ss50 che conduce a San Martino di Castrozza.

Per cause in corso di accertamento, un austriaco e un italiano, alla guida di una moto e di una vespa si sono scontrati, nei pressi di Siror.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con il supporto dell’elicottero e i Vigili del fuoco della zona.

I due feriti sono stati subito soccorsi e successivamente elitrasportati al Santa Chiara di Trento. Notevoli disagi al traffico lungo la ss50 fino a mezzogiorno.