Primiero Grandi Eventi 2017, domande da presentare entro il 31 gennaio 2017

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per gli eventi sovra comunali

Primiero (Trento) – C’è tempo fino al prossimo 31 gennaio per presentare domanda di contributo per i Grandi Eventi 2017 nela Comunità di Primiero. Le domande – come informa l’Ente – dovranno pervenire dal primo gennaio, fino alla scadenza del 31 gennaio 2017 all’ufficio protocollo della Comunità, a mezzo servizio postale, a mezzo mail affarigenerali@primiero.tn.it o tramite PEC all’indirizzo comunita@pec.primiero.tn.it).

In breve dalla Comunità di Primiero

>I lavori nell’ultimo Consiglio della Comunità di Primiero