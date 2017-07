Primiero, Gran Festa del Desmontegàr 2017: arte, cultura e folclore ai piedi delle Pale

Connect on Linked in

Dal 21 settembre molti eventi coinvolgeranno diverse zone del Primiero prima del gran finale di domenica 24 settembre, con la caratteristica sfilata del bestiame. Quattro giorni di eventi dedicati al mondo dell’allevamento e dell’agricoltura su tutto il territorio

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – La rassegna di eventi inizia in piena estate con Desmonteg-Art, il concorso per i bimbi tra 3 e 11 anni che durante il corso dell’estate nelle varie manifestazioni e sagre di paese potranno utilizzare colori e fantasia in laboratori dedicati per disegnare la propria mucca.

Da giovedì 21 a domenica 24 settembre, una rassegna gastronomica in collaborazione con la Strada dei Formaggi delle Dolomiti accompagnerà i turisti in un viaggio gastronomico alla scoperta dell’arte casearia nella produzione dei formaggi del Caseificio di Primiero e dei prodotti tipici locali, attraverso speciali menù dedicati alla Gran Festa del Desmontegar.

Il fitto calendario

Inizia come sempre il giovedì con la Mostra Concorso Bovina presso l’autostazione delle corriere di Fiera di Primiero, e prosegue a Transacqua venerdì 22 settembre con Agritur in Piazza, dove agriturismi e malghe vi attendono per degustare durante la serata le delizie del territorio: novità di quest’anno la partecipazione di alcune aziende agricole locali e provenienti da Norcia, un piccolo progetto di solidarietà intrapreso dal comitato organizzatore primierotto verso gli amici umbri delle località terremotate, che verranno coinvolte anche in altre attività nel corso del fine settimana.

L’intera giornata di sabato 23 settembre sarà invece dedicata a En dì al maso, percorso all’insegna dei sapori tipici lungo due diversi itinerari con soste e piccole degustazioni in località suggestive tra la Val Canali e Tonadico, prima dell’evento principe dell’intera manifestazione, la sfilata di domenica 24 settembre dove mandrie e famiglie di allevatori sfileranno come di consueto lungo i paesi di Siror, Fiera di Primiero, Transacqua e Tonadico.

La sfilata avrà quindi inizio alle 10, per continuare poi con il grande pranzo tipico e gli stand gastronomici aperti a tutti anche a Imèr e Mezzano, la premiazione, musica dal vivo, mercatini e visite guidate