Primiero, giovane ciclista urtato da un camion a Mezzano: soccorso dall’elicottero

Giovane della zona ferito alla rotatoria in zona “Salgetti”

Mezzano (Trento) – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì 17 dicembre,a Mezzano nel Primiero. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il giovane di 18 anni sarebbe stato urtato da un mezzo pesante di una azienda locale, lungo la sr 50 del Grappa e passo Rolle.

Immediati sono intervenuti i soccorsi con i sanitari di zona, i vigili del fuoco e di seguito con il supporto dell’elicottero atterrato al campo sportivo di Mezzano. Il giovane è stato soccorso in codice rosso dal personale sanitario, ma non è in pericolo. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Dopo le prove sul campo delle settimane scorse, dai prossimi giorni dovrebbe tornare operativa anche la piazzola dell’elisoccorso di Mezzano, nei pressi della sede dei vigili del fuoco.

I primi soccorsi