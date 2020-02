Primiero, Gabriella Mazzucato compie 100 anni il 25 febbraio. Il primo marzo festa per Gilda, Nonna del Trentino a 106 anni

Feste ristrette a famiglie e ospiti dell’Apsp San Giuseppe di Primiero, per le note misure di sicurezza, disposte in questi giorni dalla Provincia per il coronavirus

Primiero (Trento) – Festeggia i suoi 100 anni martedì 25 febbraio la signora Gabriella Mazzucato. Il momento ufficiale aperto al pubblico, è stato però rinviato per le note misure disposte in questi giorni in tutte le Rsa del Trentino.

Nata a Padova il 25 febbraio 1920, la signora Gabriella ha frequentato le scuole ed è diplomata in pianoforte, sposata con Ferdinando Carnesecchi magistrato, morto nel 1979. Il papà Giovanni Mazzucato (commerciante di legnami e presidente del Padova Calcio) era proprietario della segheria che era dislocata dove sono i campi da tennis a Fiera, la mamma era Erminia Rebecca. Lasciata Padova dopo il matrimonio nel 1942 ha vissuto a Venezia e al Lido di Venezia e poi, rimasta vedova, a Primiero. Oggi è ospite della Casa San Giuseppe di Primiero.

Ha tre figli: Carla, Francesco e Riccardo e cinque nipoti. E’ sempre stata appassionata di tennis, sport che ha praticato sin da ragazza e fino all’età di 95 anni (tifosa di Federer) e di calcio (tifa Fiorentina), ama la musica classica ed è ancora in grado di suonare il piano.

Il primo marzo Nonna Gilda compie 106 anni: è la più anziana del Trentino

Il primo marzo – sempre all’Apsp di Primiero – sarà festeggiata invece nonna Ermenegilda Orsingher, diventata in questi ultimi mesi la nonna del Trentino, la più anziana di tutta la provincia.

La sua storia è davvero incredibile: prima donna a guidare un’auto a Primiero, ex dipendente di banca ed erede della famiglia che gestiva la storica birreria di Siror.