Primiero, Festa del Lavoro tra luci ed ombre: l’incontro con Acli

Primiero (Trento) – In prossimità del primo maggio, le Acli di zona hanno organizzato un incontro sul tema del Lavoro, consapevoli delle difficoltà che il territorio sta vivendo.

La serata, ha lo scopo di fare il punto sulla situazione, ma anche di informare sulle opportunità oggi previste. Sono previsti gli interventi di:

Bianca Maria Scalet – Funzionario Presidenza Consiglio dei Ministri – Gabinetto Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno. Opportunità di sviluppo per le aree di montagna a vocazione turistica

Franco Libardi – Funzionario Agenzia del Lavoro di Trento. Analisi del mercato del lavoro a Primiero. Iniziative per promuovere l’occupazione

♦Giovedì 27 aprile 2017 alle ore 20.30 la Biblioteca Comunale di Canal San Bovo, nell’ambito del progetto “Luoghi da leggere” propone l’incontro con l’autrice Cinzia Capitanio: conversando dei suoi libri e del suo lavoro di scrittrice con intervalli musicali della Penta Jazz Band, presso la sala riunioni della Cassa Rurale a Canal San Bovo. Venerdì 28 aprile, segue l’attività rivolta ai ragazzi del polo scolastico di Canal San Bovo, con una passeggiata intervallata dalla lettura di alcuni brani del testo e dalle dimostrazioni pratiche dell’attività del falconiere Alberto Fagan.

♦Venerdì 28 aprile alle ore 20.30 presso la sede Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo, sottoscrizione della collaborazione tra l’Associazione Ecomuseo del Vanoi e la Società La Luna Bona di Diego D’Incau con condivisione degli obiettivi comuni di valorizzazione della cultura materiale locale e di cura del paesaggio. A seguire, Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione Ecomuseo del Vanoi con resoconto sull’attività realizzata e attività in programmazione.

♦Primo maggio a San Silvestro con la consueta Messa alle ore 10. Come sempre appuntamento dedicato al tema del lavoro anche in considerazione della centralità di questo tema per il movimento delle Acli. Quest’anno al termine della Santa Messa interverrà Piergiorgio Bortolotti – Consigliere Provinciale ACLI Trentine e Responsabile Progetto «Lotta alla povertà»

♦Mercoledì 3 maggio ore 17 Confronto sul tema: L’anziano oggi…tra autonomia e non autosufficienza. Incontro organizzato da FAP Acli e Acli Primiero. Riflessioni sulla proposta di riorganizzazione delle APSP e su nuove progettualità per dare risposte ai bisogni della terza età in Provincia di Trento. Lo scopo dell’incontro è di raccogliere i bisogni dei vari territori per poi fare sintesi su questi temi in occasione del Convegno della Fap – Acli previsto per il 12 maggio a Trento.