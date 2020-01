Primiero Eventi 2020, domande di contributo in Comunità entro il 31 gennaio

Posted on

Antonio Paggin, 81 anni, noto imprenditore padovano, è stato trovato morto a Piancavalli, nel comune di Castello Tesino Castello Tesino (Trento) – Antonio Paggin, 81 anni, noto imprenditore padovano, era scomparso da mercoledì. E’ stato ritrovato in località Piancavalli, nei pressi del passo Brocon in Trentino. Sarebbe scivolato per una sessantina di metri in una forra […]