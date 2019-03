Primiero, Esclusa la chiusura degli uffici del Libro Fondiario e del Catasto: la conferma dall’assessore Tonina

Connect on Linked in

La risposta dell’assessore Tonina alle interrogazioni presentate da Degasperi (5 stelle) e Tonini (Pd)

Primiero (Trento) – ​Rispondendo a due interrogazione presentate con le stesse domande – la prima da Filippo Degasperi (5 stelle), la seconda da Giorgio Tonini (PdT) – l’assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione Mario Tonina assicura che “in nessuna sede istituzionale è stata ventilata l’ipotesi di chiusura degli uffici del Catasto e del Libro fondiario” di Fiera di Primiero. L’assessore ammette che in questo periodo l’ufficio del Libro fondiario di Fiera ha avuto problemi di personale.

“Emergenze – spiega Tonina – affrontate nel modo migliore tenendo in debita considerazione le aspettative e le esigenze che i professionisti e gli utenti richiedono da un ufficio/servizio tavolare preposto a garantire la legalità e la sicurezza nella gestione dei diritti reali”.

“Mantenere il servizio attivo proprio in una valle così lontana dal capoluogo – aggiunge l’assessore – è un impegno indiscutibile che non è stato messo in discussione nonostante la difficile gestione del personale proprio per la lontananza dell’ambiente di lavoro, difficoltà che però stiamo affrontando nel miglior modo possibile”. A dimostrazione di ciò Tonina segnala che il mese scorso (febbraio 2019) l’Amministrazione ha assunto nuovo personale (funzionari indirizzo conservatore e assistenti indirizzo Libro fondiario)”. E annuncia che al termine di un breve periodo di formazione due di queste figure, una per categoria, andranno a coprire l’organico dell’Ufficio del Libro fondiario di Fiera.

I testi dell’interrogazione e della risposta https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=idap&at_id=996903

I testi dell’interrogazione e della risposta a Degasperi https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=idap&at_id=990812

In breve dal Consiglio provinciale

Ecco il Rapporto sulla cultura: cresce la spesa delle famiglie, circa 1.100.000 mila i visitatori dei musei

Più parchi giochi utilizzabili dai disabili. E parcheggi