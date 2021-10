Primiero, Elisoccorso su cima Bedolè per un infortunio non grave in un cantiere boschivo

Elicottero e sanitari in azione lunedì pomeriggio verso le 15. Il giovane rimasto ferito, è stato trasferito al Santa Chiara di Trento

Primiero (Trento) – Elicottero e sanitari di Trentino Emergenza mobilitati verso le 15 di lunedì pomeriggio per un infortunio nei boschi, nei pressi di cima Bedolè, nel Comune di Primiero San Martino a breve distanza dal terriorio di Imèr.

E’ stato soccorso un boscaiolo di origini rumene, di 32 anni, che ha riportato alcune fratture, mentre stava lavorando in un cantiere boschivo della zona. Si tratta di un dipendente di una ditta austriaca che stava effettuando operazioni di esbosco, post Vaia sul Bedolè. Sarebbe stato colpito ad una gamba, da un tronco che era attaccato ad una teleferica.

Immediato l’allarme da parte dei colleghi. Sul posto è arrivato l’elicottero da Trento. Dopo le prime cure dei sanitari, il boscaiolo rumeno è stato caricato sull’eliambulanza e trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, ma non sarebbe in pericolo di vita. Verifiche e rilievi in zona sul luogo dell’incidente, da parte dei carabinieri di Primiero San Martino di Castrozza.

In breve

La Centrale di Trentino Emergenza segnala lunedì mattina anche il soccorso in codice giallo di un giovane di 20 anni nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza (Siror) per lesioni traumatiche. Il paziente è stato trasferito in amblanza a Feltre verso le 13.