Primiero, Elisoccorso sbarca sanitari in piazzola e i Vigili del fuoco trasferiscono l’equipe a Mezzano

Elicottero in piazzola a Primiero sabato sera con trasferimento dei sanitari a Mezzano a bordo dei mezzi dei Vigili del fuoco per un intervento in codice giallo

Primiero (Trento) – Intervento sanitario in notturna a Primiero, sabato sera poco dopo le 18.

L’elicottero di Trentino Emergenza è atterrato alla piazzola di Transacqua dove ha sbarcato l’equipe sanitaria. Pochi minuti dopo, il trasferimento dei sanitari nel vicino paese di Mezzano con i mezzi dei Vigili del fuoco volontari, per prestare soccorso ad un 49enne in centro paese.

L’intervento in diretta

Le immagini girate da Stefano Taufer documentano dal vivo quanto avvenuto a Primiero, permettendo ai sanitari di arrivare direttamente dal paziente in meno di 20 minuti.

Giorni di gran lavoro sulle piste

In questi giorni, l’elicottero è intervenuto anche per un soccorso sulle piste del Tognola, in particolare per un ferito non grave sullo snow park. Sono giorni di gran lavoro per i sanitari del Trentino, per i molti incidenti sulle piste da sci, che hanno coinvolto in queste ore – fortunatamente senza gravi conseguenze – anche diversi giovani sciatori.