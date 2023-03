Primiero, elicottero sul monte Bedolè lunedì mattina per un sanitario urgente

Una persona è stata soccorso lungo un sentiero, per una emergenza sanitaria

Primiero (Trento) – Elisoccorso mobilitato lunedì mattina dopo le 10 sul monte Bedolè a Primiero, per un’emergenza sanitaria. Una persona è stata soccorsa in seguito ad un grave malore, mentre camminava lungo un sentiero in quota.

Sul posto è intervenuto l’elicottero – come documentano le immagini – con l’equipe snaitaria che ha recuperato il paziente e lo ha successivamente trasferito in pronto soccorso per le cure del caso. L’elicottero era intervenuto anche sabato a Transacqua per un sanitario urgente in paese (VIDEO).