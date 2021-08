Primiero: ecco i primi dati del numero verde dedicato alle emergenze in zona

Posted on

Attenzione ai messaggi ingannevoli in arrivo per posta elettronica NordEst – L’Agenzia delle Entrate è estranea e mette in guardia chiunque si veda recapitare email che parlano di “indebitamento finanziario” e raccomanda di non aprire i relativi allegati. Ancora una volta false comunicazioni email a danno di molti contribuenti. L’oggetto del messaggio, avverte l’Agenzia delle […]