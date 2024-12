Primiero, due mostre da non perdere a Fiera in via Terrabugio e a Tonadico a Palazzo Scopoli

“Fiòca. Esagoni sorprendenti” di Paolo Meneguz a Palazzo Scopoli a Tonadico. “Tracce di esistenza ai sali d’argento” di Marco Scalet a Fiera di Primiero

Tonadico – “Un settilione!? Mai sentita questa parola fino a qualche mese fa. Certo si capiva dal contesto che si trattasse di un numero ma non che stesse a signicare il numero uno seguito da ben 24 zeri (1.000.000.000.000.000.000.000.000). Ebbene gli scienziati hanno calcolato (chissà come) che tanti sono i occhi di neve, gli esagoni sorprendenti, che in un anno scendono sul nostro pianeta. La mostra, allestita a Palazzo Scopoli di Tonadico – spiega il suo curatore Paolo Meneguz – vuole raccontare la storia del rapporto tra gli uomini e i occhi di neve. Già nel 135 a. C. Han Ying, un pensatore cinese, si era reso conto che tutti i occhi di neve avevano una forma esagonale, ma il primo a disegnarli nel 1555 in un suo libro, dedicato agli usi e costumi delle genti del Nord, fu Olus Magnus un vescovo di Upsala. Partendo da questa prima immagine la mostra ripercorre, attraverso prima disegni e dopo fotograe, come gli uomini si siano relazionati con i occhi di neve”.

Capiterà di imbattersi così in scienziati: Keplero, Cartesio, Rossetti, Nakaya, in un reverendo olandese, in una signora del Maine, in un contadino del Vermont e in un fotografo russo. Ma anche in alcuni giapponesi che sicuramente da un certo momento in poi sono diventati il popolo che più si è appassionato a questo tema.

Per finire, sono presenti anche le fotografie del signor Snowakes del nostro secolo: il capo del California Institute of Technology, sì proprio quello della sitcom The Big Bang Theory. La mostra è completata da nove gigantografie, da un video, con musica originale, creato da Jimi Trotter e da due pop up costruiti dal curatore dell’esposizione. Tutte queste opere naturalmente sono dedicate agli esagoni sorprendenti, che tra l’altro sono sì un settilione, ma ognuno diverso dall’altro.

Palazzo Scopoli a Tonadico

dal 26 dicembre al 5 gennaio tutti i giorni

dalle 15.00 alle 18.00, escluso mercoledì 01/01/2025

Tracce di esistenza ai sali d’argento

Fiera di Primiero – “Le mie fotografie: sali d’argento, microscopiche particelle disperse in gelatina e fissate su carta! Rullino, messa a fuoco, tempi, diaframmi. Esattamente come “una volta”, quando la tecnica teneva conto che ogni scatto era finalizzato ad una riuscita ottimale e senza sprechi! E poi il fascino di meticolosi processi chimici che rendono tangibile l’atto finale: lo sviluppo del rullino e la stampa della foto. Il tutto pervaso da sensazioni strane, legate alla casualità latente … come un accordo di chitarra…” Inizia così il testo che Marco Scalet ha voluto preparare per introdurre il visitatore alla sua mostra: un:a serie di 35 fotografie tutte rigorosamente in bianco e nero e tutte dedicate ad un unico tema: la finestra. Che come egli stesso dice: “questa serie di immagini è da me percepita come una metafora, un’allegoria”. Di cosa? A voi scoprirlo visitando nei prossimi giorni la sua mostra, magari facendovi coinvolgere nel gioco che ci propone.

Sala via Terrabugio a Fiera di Primiero

fino al 6 gennaio 2025 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00