Primiero, Due incidenti in poche ore a Fiera di Primiero e Tonadico

Pedone urtato da un’auto mercoledì mattina in centro a Fiera di Primiero. A Tonadico tamponamento tra due auto: trasferita a Feltre in ambulanza una donna in stato interessante. Dinamiche al vaglio della Polizia locale

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Ha riportato fratture non gravi un pedone, urtato da un’auto mercoledì mattina a Fiera di Primiero poco prima delle 11. L’uomo S. Z. del posto – stava attraversando la strada in via Guadagnini, nei pressi dell’ufficio postale -, quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale è stato lievemente urtato, finendo a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Trentino Emergenza e gli agenti della Polizia locale di Primiero. Spetterà proprio a questi ultimi ricostruire quanto accaduto.

Poco dopo verso le 12 a Tonadico tamponamento non grave tra due auto in via Roma, in direzione San Martino di Castrozza. In seguito all’incidente, una donna in stato interessante è stata trasferita in ambulanza a Feltre per alcuni controlli. Sul posto anche in questo caso la Polizia locale di Primiero che dovrà ricostruire la dinamica.