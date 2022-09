Primiero, drammatico schianto venerdì sera a Mezzano: tre mezzi coinvolti, uno si ribalta, 5 feriti (AUDIO)

L’incidente è avvenuto verso le 21 di venerdì in località Salgetti a Mezzano: 5 le persone ferite

Primiero (Trento) – Grave incidente venerdì sera verso le 21 a Mezzano, nel Primiero, in località Salgetti, lungo la ss 50 che porta a Fiera di Primiero. Per cause in corso di accertamento, tre auto sono rimaste coinvolte, un mezzo si è ribaltato a bordo strada, come documentano le immagini.

Secondo una prima ricostruzione una vettura procedeva verso Fiera di Primiero, mentre altre due scendevano verso Mezzano. Per cause ancora non chiare, si sono scontrate violentemente. Una di queste si è ribaltata a bordo strada, come documentano le immagini.

L’Ispettore vvf ,Alberto Tisot sul luogo dell’incidente (AUDIO)

I primi soccorsi

Dopo la chiamata di emergenza verso le 21, immediato è scattato l’intervento dei vigili del fuoco di Mezzano, dei sanitari del 118 con diverse ambulanze e di seguito con il supporto dell’elisoccorso atterrato in piazzola a Transacqua. Secondo le informazioni raccolte sul posto, le persone ferite sono 5, trasportate in ospedale a Trento e Feltre con l’elicottero e le ambulanze. Nessuno sarebbe però in grave pericolo.

Traffico bloccato

Deviazione in zona, per alcune ore lungo la strada che colega Mezzano a Fiera di Primiero, per consentire i soccorsi, rimuovere i mezzi e ripristinare la sicurezza. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della stazione di Primiero San Martino di Castrozza sulla dinamica dell’impatto, che poteva avere conseguenze ben più gravi.