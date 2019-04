Primiero, Doppio appuntamento con le Acli: “Ri-costruire Comunità” mercoledì 3 e giovedì 4 aprile “Con il cuore nello Zaino” a Imèr

Connect on Linked in

Due interessanti serate a Primiero

Primiero (Trento) – “Ricostruire Comunità”, atto secondo a Primiero. Nuovo incontro nella formula “Confronto-Lezione” sui soggetti e i luoghi della comunità e anche sulle sue trasformazioni. Partendo dagli elementi centrali del contesto di comunitario, aprirà alcune suggestioni di prospettiva.

Come è stato ricordato nella tavola rotonda iniziale, si tratta di un progetto che incontra anche la volontà della Comunità di Primiero, perché si inserisce pienamente negli obiettivi del “Piano Sociale della Comunità” rispetto ai temi della cittadinanza responsabile e del ruolo dei servizi pubblici e dell’associazionismo.

In particolare l’azione intende sviluppare politiche inclusive che possano facilitare la collaborazione “creando reti” a favore della cittadinanza. Il Progetto “Ri-costruire Comunità” come spazio e possibilità di impegno per Comunità, realtà associative, cittadini e Acli per favorire la partecipazione e la creazione di un nuovo welfare, riconoscendo e potenziando le risorse presenti secondo un processo di crescita di relazioni per rendere più efficace il “fare sistema”. L’appuntamento si terrà in Sala Negrelli (Comunità di Primiero), mercoledì 3 aprile alle 20.30.