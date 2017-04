Primiero, donna trova mille euro sui gradini interni del Distretto Sanitario e li consegna in Cassa

Connect on Linked in

Nuovo ritrovamento di denaro contante all’Azienda sanitaria di Tonadico, a poche settimane dal ritrovamento di 1550 euro in una fioriera, alla stazione di servizio Esso di Transacqua

di Alessia Simion

Primiero (Trento) – Buone notizie ai piedi delle Pale di San Martino. In pochi attimi, un mercoledì primaverile di freddo e pioggia, si trasforma in una giornata di sole e anche le buone notizie che passano in secondo piano, conquistano spazi nel TG serale della Rai Regionale.

E’ accaduto mercoledì mattina nei locali interni del Distretto sanitario di Primiero. Una signora del posto, stava salendo i gradini dell’Azienda sanitaria, per recarsi agli ambulatori dei piani superiori, quando casualmente ha ritrovato a terra un rotolo di banconote da 50 euro, tutte legate fra loro con una scritta in bella evidenza: “MILLE”.

Grande ovviamente la sorpresa di prima mattina, da parte della donna, una quarantenne di Tonadico.

Lei, non ci ha pensato un istante – ha raccontato alla nostra redazione – e dopo aver raccolto il denaro, lo ha subito consegnato all’ufficio Cassa del Distretto sanitario, per la ricerca del legittimo proprietario, anche con il supporto di una eventuale denuncia ai Carabinieri, nel caso non si risalga alla persona che ha perso le banconote.

Ancora una volta, una bella notizia che rende onore alla persona che ha ritrovato il denaro e lo ha consegnato, auspicando che molto presto possa essere restituito al proprietario, forse distratto – in una mattina di primavera – mentre si recava in uno degli ambulatori locali per una visita. Ma non è il primo caso che accade in valle.

Nei giorni scorsi 1500 euro tra i fiori

Risale infatti ai giorni scorsi, il ritrovamento di una busta contenente 1550 euro, in una fioriera del distributore Esso di Transacqua. A ritrovarla in quel caso, era stato il gestore, Ariano Orler, che con non poca fatica era riuscito a restituirla al legittimo proprietario, grazie al prezioso aiuto dei Carabinieri. A dimenticare le banconote, un pensionato del posto, che era stato colto da malore.