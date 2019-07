Primiero Dolomiti Marathon, vittorie di Ruga e Bani che ha corso con la scritta: “Io sto con Carola”

Primiero (Trento) – Il comasco Fabio Ruga, specialista del “tower running” – le corse sui grattacieli – ha vinto la Primiero Dolomiti Marathon con il tempo di 3h 1′ 35″, staccando di 6′ il britannico Thomas Payn.

Fra le donne la bresciana Barbara Bani ha centrato un bis (3h22′) piazzandosi quarta assoluta sui 42 km con 1243 m. di dislivello positivo e 1543 m. di dislivello negativo, con partenza in Val Canali ed arrivo a Fiera di Primiero.

Si è svolta anche la “26K” con 448 m di dislivello positivo e 1198 m di negativo, con partenza da San Martino di Castrozza ed arrivo a Fiera, che il bellunese Luca Cagnati (1h42’40”) e la brianzola Anna Caglio hanno chiuso rispettivamente con un tris ed un bis consecutivi.

I runner partecipanti sono stati 1.800, fra cui anche alcuni azzurri della corsa in montagna, a fine ritiro in valle di Primiero in vista degli Europei.

“Io sto con Carola”. Quarto posto assoluto, subito dopo i tre maschi, nella lunga distanza, per la bresciana Barbara Bani, che ha gareggiato con la scritta “Io sto con Carola” appena sotto il pettorale: “Mi ha colpito molto questa vicenda, viviamo in un’epoca difficile, bisognerebbe tornare agli ideali e all’umanità delle persone” ed ha parole gentili per lo staff dell’Us Primiero e per i molti volontari in campo, esemplare lo sforzo nel sistemare il percorso dopo gli incredibili danni causati dalla tempesta di ottobre in Trentino. “Gareggiando – ha sottolineato – mi è venuto un colpo al cuore vedendo i disastri del maltempo, farei un grande applauso agli organizzatori perché senza di loro non avremmo potuto correre. Contenta della mia gara, mi sono divertita, dedico il successo ai miei compagni impegnati a Zermatt”.