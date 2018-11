Primiero Dolomiti Festival, Nel Vanoi Concerto in memoria delle vittime della I^ Guerra: sabato 1 dicembre alle ore 20.30 con la Corale Zumellese

L’evento, organizzato dall’Associazione Scuola Musicale di Primiero, si terrà sabato 1 dicembre alle ore 20.30 presso la chiesa di Canal San Bovo

Valle del Vanoi (Trneto) – La corale Zumellese diretta dal M° Manolo Da Rold eseguirà un concerto in memoria delle vittime della Prima Guerra Mondiale 1914 – 1918. Cent’anni fa a novembre terminava la Grande Guerra. Furono milioni le vittime di questo devastante conflitto e alla loro memoria è dedicato il programma del concerto di questa sera. Assisteremo ad un vero e proprio cammino escatologico; dal dolore della morte e il martirio nelle trincee, alla luce meravigliosa dell’Altissimo che ci accoglie e accompagna per l’eternità.

I toni scuri e ieratici del “Fuga sul nome di B.A.C.H” di Robert Schumann, l’atmosfera contemplativa del “Requiem” di Puccini, scritto in onore di Giuseppe Verdi, invitano l’animo umano alla ricerca del trascendente mediante l’intima preghiera, ecco quindi “Pie Jesu” tratto dal “Requem” di Gabriel Faurè che, affidato alla voce di soprano, come estrema richiesta di pace, sale verso Dio analogamente al fumo dell’incenso simbolo liturgico della preghiera.

Dal tumulto interiore di Paul Hindemith ben descritto nella sua “Trauermusik” con la viola e l’organo dialoganti, che sembrano ora combattere ora ritrovarsi si giunge alla speranza che traspare vivida nel mottetto “Paradisi Gloriae” della compositrice estone Piret Rips Laul, il cui testo riprende la parte conclusiva dello Stabat Mater Quando il mio corpo morirà fa che alla nostra anima sia data la gloria del paradiso.

Ma la grande protagonista del messaggio di salvezza è la luce; Dio ci accoglie nella sua Bellezza Assoluta descritta dal giovane americano Brian Schmidt; dal suo celebre connazionale Z. Randall Stroope nonché dalla compositrice Svedese Agneta Sköld; visioni estremamente diverse, ma che ci aiutano a intuire alcune delle caratteristiche di tale magnificenza. Luce Divina sinonimo di pace interiore in Schmidt, Luce eterna che si pone in antitesi con lo scorrere del tempo nel mondo terreno nel gioco voce e organo con Stroope, Luce come premio finale raggiunto mediante un cammino di fede in Agneta Sköld.

Ed è proprio la fede il motore immobile della redenzione, l’energia fluente di questo cammino dall’immanente al trascendente, dalla sofferenza terrena all’eterna gratificazione nella Bellezza Assoluta di Dio, è la fede In Gesù Cristo il quale è protagonista unico della vita di tutti i cristiani. La fede espressa nelle sue tre caratteristiche principali ossia: la Comunione nel Corpo Mistico della Chiesa, con Cristo che vive in noi, come rappresenta il testo nel raffinato mottetto di Giorgio Susana “O Sacrum Convivium” O sacro convito in cui in Cristo è nostro cibo e in cui si perpetua il memoriale della Sua passione; l’anima nostra colmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. L’intercessione con la preghiera egregiamente rappresentata nel magnifico mottetto di Ivo Antognini “Angele Dei “dedicato proprio alla Corale Zumellese, ma, soprattutto, la testimonianza ossia la grazia della salvezza è data all’uomo nel momento in cui diventa specchio di Cristo nella vita terrena trasformandosi in testimone di carità e bontà Ubi Caritas et amor Deus ibi est (Z. Randall Stroope) affinché si possa vivere nella pace allontanando dal mondo il male e impedendo che si ripetano tragedie immense come quella che verrà commemorata durante il concerto.

PROGRAMMA

Giacomo Puccini Requiem (Coro, Viola e Organo)

1858-1924

Gabriel Faurè Pie Jesu dal Requiem Op. 48 (Soprano e Organo)

1845-1924

Brian A. Schmidt Lux aeterna (Coro)

1980

Piret Rips Laul Paradisi Gloriae (Coro)

1965

Z. Randall Stroope Lux aeterna (Coro femminile e organo)

1953

Paul Hindemith Trauermusik (Viola e organo)

1895-1963

Ivo Antognini Angele Dei (Coro)

1963

Agneta Sköld Lux aeterna dal Requiem (Coro, soprano e organo)

1947

Giorgio Susana O Sacrum Convivium (Coro e organo)

1975

Z. Randall Stroope Caritas et amor (Coro )

1953

Organo: Francesco Grigolo, Soprano: Sara Cecchin, Viola: Nathan Deutsch