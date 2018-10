Primiero Dolomiti Festival 2018/2019, debutto con la Banda Sinfonica Giovanile Trentina domenica 21 ottobre alle ore 17.30 in Auditorium

Connect on Linked in

Ad aprire il Festival una compagine trentina, la Banda Sinfonica Giovanile diretta dallo spagnolo Josè Alcacer Durà, uno tra i più importanti direttori per formazioni bandistiche. Proporrà un programma molto interessante con compositori quali Fort, d’Addona, Peck, Leonardo, con addirittura due prime esecuzioni italiane. Grande ritorno per il festival dell’Orchestra Haydn

Primiero (Trento) – Con l’arrivo dell’autunno, ritorna anche il Primiero Dolomiti Festival, edizione 2018. Molte le novità musicali proposte dalla Scuola musicale di Primiero.

“È con grande piacere – spiega il direttore della Scuola, Paolo Scalet – che anche quest’anno l’Associazione Scuola Musicale di Primiero organizza alcuni appuntamenti musicali diversificati nel loro genere, inseriti nella XIII edizione del Primiero Dolomiti Festival. Anche quest’anno il Festival ha voluto dare spazio a molti giovani strumentisti, dando loro la possibilità di suonare con importanti solisti di livello nazionale ed internazionale, in modo da arricchire il proprio bagaglio formativo.

Tutti i concerti sono stati ideati per soddisfare il più possibile i diversi gusti musicali del pubblico che, anno dopo anno segue con molto interesse il nostro Festival: gli allievi della Scuola Musicale con le loro famiglie, i residenti, i turisti e gli appassionati, che potranno assistere a concerti con formazioni orchestrali tra le più importanti nel panorama nazionale, solisti accompagnati da gruppi strumentali, realtà corali ed ensemble cameristici. L’Associazione Scuola Musicale di Primiero desidera ringraziare i vari Enti pubblici e privati che hanno contribuito anche quest’anno alla realizzazione del Primiero Dolomiti Festival, che si preannuncia ricco di importanti e variegate proposte musicali”.

Torna l’Orchestra Haydn

Ritorna anche in questa edizione la prestigiosa realtà regionale, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, che vuole stupire il pubblico con un repertorio inedito, pensato per valorizzare un programma travolgente, che attraversa brani di due tra i più grandi compositori del Novecento: Bernstein e Gershwin. Sorprendente sarà anche il tributo a Led Zeppelin in forma classica dei compositori Robert Plant e Jimmy Page. Le esecuzioni saranno guidate dalla bacchetta e sostenute dalla tromba solista del M° Marco Pierobon, già prima tromba del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Orchestra di Santa Cecilia, componente del quintetto d’ottoni Gomalan Brass e attualmente insegnante di Tromba presso il Conservatorio di Bolzano.

1914 – 1918 in musica

Per celebrare i 100 anni della fine della Grande Guerra 1914-1918 e per ricordare le miglia di vittime di questo sanguinoso conflitto mondiale, saranno due i concerti in cartellone: il primo con il Trio Synkronos (violino, violoncello e pianoforte), che presenterà il progetto “Le radici della contemporaneità e la Grande Guerra”, mentre il secondo, con la Corale Zumellese, che eseguirà lo struggente “Requiem op 48” di Giacomo Puccini, il commovente “Pie jesu” tratto dalla messa da Requiem di Gabriel Faurè, un brano di Hindemith che metterà in evidenza la sua razionalità, passando poi per la musica contemporanea del giovane Schmidt ed altri autori.

Natale e Capodanno

Sarà poi la volta del Concerto di Natale con la gradita presenza del Coro I° Liceo di Cracovia e Arca in Voice di Santa Giustina (BL), che offriranno un momento di intrattenimento musicale in vista del Natale: una serata tra note e canti per consentire a tutti di calarsi nell’atmosfera natalizia

Il cartellone si arricchisce con la presenza di uno delle migliori ensemble d’Italia, I Fiati dell’Orchestra di Padova e del Veneto, che ripropongono il capolavoro di Gioachino Rossini, Il Barbiere di Siviglia, nella trascrizione di Wenzel Sedlak (1776-1851), che secondo l’uso dell’epoca riadattò l’opera per strumenti a fiato e contrabbasso selezionandone i brani più celebri: dall’Ouverture a La calunnia, da Largo al factotum a Una voce poco fa, che saranno impreziosite da una voce narrante. Appuntamento presso il Teatro Oratorio “Sacro Cuore” di Pieve.

Il Festival si concluderà con il Concerto di Capodanno, proposto come ormai da alcuni anni dalla Dolomiti Wind Orchestra, formata da una cinquantina di giovani musicisti provenienti da tutto il Triveneto e diretta dal M° Ivan Villanova.

