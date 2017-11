Primiero Dolomiti Festival 2017, sabato 18 novembre melodie dal NordEst con il Coro del Friuli Venezia Giulia

Print This Post

Nuovo appuntamento da non perdere per il Primiero Dolomiti Festival, organizzato dalla Scuola Musicale di Primiero: sabato 18 novembre alle ore 20.30 nella chiesa di Siror, è in programma l’esecuzione di 6 Mottetti di Johann Sebastian Bach

NordEst – I mottetti di Bach sono considerati tra i più grandi capolavori del repertorio corale di tutti i tempi. Per quanto gli studiosi non siano ancora riusciti a stabilirne con esattezza la data e l’occasione della loro composizione, questi lavori sono basati su testi che prendono in esame gli aspetti più importanti della vita degli uomini: la gioia, il dolore, la pace, elementi che da sempre si spartiscono l’animo di tutti gli uomini.

Ad eseguire queste pagine sacre variegate e straordinariamente ricche di inventiva del Kantor di Lipsia, sarà il Coro del Friuli Venezia Giulia, diretto dal Maestro Cristiano Dell’Oste. Il coro nasce nel 2001 e da allora ha effettuato oltre 300 produzioni tra prime assolute e concerti tenuti in tutta Italia ed Europa. Caratterizzato dalla gestione modulare del suo organico, il complesso può trasformarsi dal piccolo ensemble atto a interpretare meglio il repertorio rinascimentale e barocco fino ad arrivare al grande coro sinfonico. Uno dei progetti più ambiziosi del coro è quello di eseguire, nel corso degli anni, tutte le oltre 200 Cantate Sacre di J.S. Bach e grande risalto ha avuto nella Pasqua del 2012 l’esecuzione a Udine, in tre giorni consecutivi, della Passione secondo Giovanni, della Passione secondo Matteo e della Messa in si minore.

E’ stato diretto da oltre settanta direttori tra cui spiccano i nomi di Riccardo Muti, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, Andrea Marcon, Filippo Maria Bressan, Luis Bacalov, Bruno Aprea, Marco Angius, George Pehlivanian, Uros Lajovic.