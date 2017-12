Primiero Dolomiti Festival 2017, Giovani musicisti in concerto a Primiero: sabato 9 dicembre alle 20.30

Connect on Linked in

Orchestra Giovanile Bellunese e Orchestra Giovanile di Primiero in concerto

Primiero (Trento) – Entrambe le realtà hanno l’obiettivo di valorizzare al meglio le capacità musicali e tecniche dei ragazzi, far conoscere, eseguire ed apprezzare importanti pagine musicali di diversi autori, in modo da incentivare l’interesse e l’amore per la musica e per l’arte in generale.

L’Orchestra Giovanile Bellunese, nasce nell’ottobre 2014 da un’idea di Matteo Andri che ne è anche il direttore musicale e artistico; essa accoglie più di quaranta studenti provenienti da diversi Istituti Musicali pubblici e privati della provincia di Belluno.

La formazione si è esibita per la prima volta nell’ambito del progetto “Serenissimo Natale 2015” presso il Teatro Comunale di Belluno, accompagnando un coro di oltre centocinquanta bambini e ragazzi. Inoltre, sono stati diversi i concerti eseguiti nel bellunese e fuori regione: Santa Giustina (Bl), Feltre (Bl), Lozzo di Cadore (Bl), Codroipo (Ud) e Magnano in Riviera (Ud). Per il concerto di Primiero, l’orchestra ha preparato un repertorio di opere sinfoniche brillanti e di spessore musicale, di autori quali Bach, Beethoven, Čajkovskij, Mascagni e Strauss.

Aprirà la serata l’Orchestra Giovanile di Primiero, espressione di tutte le classi strumentali della Scuola Musicale di Primiero, nata nel 2015 in occasione del Ventennale della Scuola, eseguendo un opera a lei dedicata: “Favole e Leggende del Primiero” di Francesco Schweizer. Nel maggio 2017 ha inaugurato la nuova sede della Scuola Musicale di Primiero, presentando un nuovo repertorio anche in collaborazione con il Coro Voci Bianche.

Recentemente ha rappresentato il Primiero nel Concerto del Trentennale delle Scuole Musicali Trentine, all’Auditorium Santa Chiara di Trento. L’orchestra Giovanile è diretta dal maestro Ivan Villanova, che si avvale della collaborazione di tutti gli insegnanti della SMP ed eseguirà musiche di Beethoven, Mozart e Smith.

