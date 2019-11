Primiero, “Dolci in piazza” domenica 17 novembre per sostenere l’associazione Amici dell’Africa

Ecco tutti i punti locali di distribuzione. L’invito è a sostenere la storica associazione locale che ha già realizzato molti progetti in terra africana

Primiero (Trento) – Torna anche quest’anno l’iniziativa “Dolci in piazza” per sostenere l’Associazione Amici dell’Africa onlus. L’invito è a sostenere la tradizionale raccolta fondi attraverso la distribuzione di dolci e torte a sostegno dei progetti che sta portando avanti in terra Africana.

In Costa d’Avorio Padre Dino Faciotti, missionario Stimmatino con il quale l’Associazione collabora da numerosi anni, ha chiesto la collaborazione degli Amici dell’Africa per un intervento di ampliamento del dispensario di Atidjé un piccolo villaggio di campagna nel dipartimento di Agboville. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova ala per ospitare la sala parto e dei locali per la degenza. Si sta lavorando per formare una squadra di volontari che, nel mese di gennaio 2020, in collaborazione con manodopera locale lavoreranno alla realizzazione della struttura.

Sempre in Costa d’Avorio nel quartiere di Anyama, periferia di Abidjan l’Associazione sta contribuendo alla costruzione di un asilo a completamento del plesso scolastico, gestito dalle Suore delle Poverelle, alla cui costruzione siamo coinvolti dal 2016.

Inoltre nel gennaio 2020 l’Associazione sarà attiva con una squadra di volontari in Togo. Nella capitale Lomé presso la casa provinciale delle Suore della Provvidenza, collaboreranno a lavori di ampliamento, mediante la sopraelevazione con un nuovo piano, di una struttura di accoglienza da destinare al convitto delle novizie nel loro periodo di studi.

L’appuntamento è, come sempre, davanti ad alcune Chiese del Decanato di Primiero, dopo la Santa Messa:

Siror, dopo la Messa delle ore 9:00 (consegna torte presso l’Oratorio sabato 16 novembre dalle ore 14:00 alle ore 16:00);

Mezzano, dopo la Messa delle ore 9:00 (per informazioni sulla consegna delle torte inviare una mail a amicidellafricaonlus@libero.it e sarà nostra cura contattarvi);

A Sagron, dopo la Messa delle ore 10:00;

Chiesa Arcipretale di Pieve dopo la Messa delle ore 10:30 (consegna torte presso l’Oratorio sabato 16 novembre dalle ore 14:00 alle ore 16:00);

Tonadico, dopo la messa delle ore 10.30 (consegna torte presso l’Ufficio A.P.T. di Tonadico sabato 16 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00).

Monastero Clarisse Cappuccine, dopo la Messa delle ore 11:00 (consegna torte presso il Centro Sociale di Transacqua sabato 16 novembre dalle ore 14:00 alle ore 16:00).