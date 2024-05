Primiero, Diga sul Vanoi: incontro in Comunità con Alleanza Verdi Sinistra, venerdì 10 maggio alle 20

“Abbiamo bisogno di acqua, non di opere dannose per l’ambiente per le comunità”, scrivono nell’invito gli organizzatori

Primiero (Trento) – In vista delle prossime elezioni europee 2024 anche il progetto diga sul torrente Vanoi diventa un tema caldo al centro del confronto politico a NordEst. Venerdì sera, se ne parlerà in Comunità, con i rappresentanti di Alleanza Verdi Sinistra, a partire dalle 20 in Sala Negrelli (Via Roma, 20 – Tonadico).

Tra i relatori: Francesco Comiti (professore associato UniPd), Lucia Coppola (consigliera provinciale del Trentino), Enrico Bruttomesso (co-portavoce Europa Verdi Veneto), Cristina Guarda (consigliera regionale del Veneto – candidata AVS Europee 2024) e Alessandro Franceschini (candidato AVS Europee 2024).