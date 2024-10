Primiero dedica una passerella ai ‘Donatori di sangue’: domenica 6 ottobre la cerimonia

La cerimonia, si terrà domenica 6 ottobre in occasione della 25^ “Giornata della memoria” del donatore. Il programma prevede la solenne santa messa in suffragio dei Donatori defunti alle ore 10.30 nella chiesa Arcipretale di Primiero. Di seguito il corteo lungo il centro di Fiera, fino alla passerella in zona parco Vallombrosa. I donatori locali, sottolineano la necessità continua e improrogabile di sangue, per poter rispondere alle esigenze sanitarie, sempre più pressanti. Ne consegue l’esigenza di incrementare il numero di volontari. Il richiamo attraverso l’intitolazione della passerella, può offrire una sollecitazione positiva alla donazione volontaria, oltre ad essere un riconoscimento a chi dona il proprio sangue in modo volontario, gratuito e responsabile. La posizione del passaggio appare ideale, poichè collega due luoghi importanti e significativi: da una parte la sede della Comunità di Primiero e dall’altra la nuova scuola media, dove i giovani apprendono i fondamenti della vita sociale, sviluppano le loro competenze e uno stile di vita attento ai valori fondanti per le loro scelte future.

Il grazie del sindaco Depaoli

“I donatori di sangue sono donatori di vita – sottolinea il Sindaco di Primiero San Martino di Castrozza, Daniele Depaoli – credo siano uno degli esempi più simbolici dell’applicazione del messaggio cristiano “donarsi al prossimo”. L’intitolazione ai donatori di questa passerella, votata all’unanimità dal consiglio comunale, vuole solo essere un piccolo segno di ringraziamento per quello che i nostri donatori rappresentano. E’ vero che siamo una piccola comunità, ma è altrettanto vero che questa piccola comunità ha un cuore enorme! Grazie a tutti per quello che fate”.

La sezione di Primiero

I dati della Sezione “Andrea Marini” dell’Associazione Feltrina Donatori Volontari Sangue affiliata FIDAS, riportano attualmente la presenza di 177 donatori attivi (almeno una donazione negli ultimi due anni) su 711 soci (fra attivi e non più attivi). Nel 2023 sono state effettuate 248 donazioni di sangue o plasma con una frequenza media annua di 1,40 a donatore. Grazie all’opera di sensibilizzazione dei medici dott. Bruno Tavernaro e dott. Giovanni Toffol nel 1961 nasce la Sezione dei Donatori Volontari Sangue di Primiero facente capo a Fiera, Siror, Tonadico, Transacqua, Sagron Mis e San Martino. Attualmente l’Associazione è collegata alla FIDAS di Feltre (ospedale di riferimento per la zona). Nel 1969 si costituisce l’Associazione Feltrina Donatori Volontari Sangue, che aderisce alla Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue e ne sancisce i principi, pur lasciando autonomia alle varie associate. Nel 1981 si registrano ben 4532 prelievi pari a 1133 litri di sangue. Nel 2023 l’Associazione ha avuto 4.213 donazioni con una frequenza media annua di 1,41 per donatore. Nel 1997 è stata istituita la “Giornata della Memoria” per tenere vivo il ricordo, l’esempio e gli ideali dei predecessori. Quest’anno, il 6 ottobre 2024, la “Giornata della Memoria”, alla quale aderiscono tutte le varie sezioni dell’Associazione Feltrina Donatori Volontari Sangue, si svolgerà proprio a Primiero.

