Primiero, dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 ritorna il “Villaggio degli Intrecci”

Posted on

I vigili del fuoco volontari di Pergine sono intervenuti venerdì mattina in viale Dante per un incendio che ha coinvolto la ditta Lincotek. Nessuna persona è rimasta ferita Pergine (Trento) – L’incendio alla ditta Lincotek, in viale Dante, a Pergine Valsugana, sarebbe scaturito da un macchinario per la lavorazione del titanio. L’allerta è scattata […]