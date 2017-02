Primiero, corsi di formazione: tutte le opportunità locali

Ecco le date dei prossimi percorsi formativi locali a Primiero

Primiero (Trento) – Molti i corsi di formazione, organizzati nei prossimi mesi in valle. Ecco i dettagli delle diverse iniziative.

MARZO

20/03/2017

IL COMPUTER PER INFORMARSI: Corso base intensivo di 60 ore

Contenuti generali:

– Uso del computer e gestione file

– Editor di testo (word) per creare documenti e tecniche di formattazione

– Utilizzo di fogli di calcolo (Excel) e funzioni standard del programma

– Formazione di gruppi di livello in base alle competenze

APRILE

03/04/2017

IL COMPUTER PER COMUNICARE

Internet, posta elettronica e reti: Corso intensivo di 60 ore

Contenuti del corso

– Conoscenza approfondita dei principali strumenti informatici

– Capacità e conoscenze specifiche per l’utilizzo del TABLET

– Conoscenza dei principali strumenti di comunicazione e ricerca WEB (social network, blog, siti, chat, forum, videochiamate, etc.)

– Attività per lo sviluppo di competenze di comunicazione personali

TUTTI I CORSI hanno dei moduli di approfondimento:

Mondo del lavoro

– Salute e sicurezza sul posto di lavoro

– Ricerca attiva ed efficace del lavoro

– Informatica

– Diritto del lavoro e previdenza

Le iscrizioni dovranno pervenire entro la fine del mese precedente alla partenza del corso; il numero minimo per l’attivazione è di 10 iscritti e la durata prevista può variare dalle 2 alle 3 settimane. Per maggiori informazioni rivolgersi al Centro per l’impiego di Fiera di Primiero dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – tel. 0439/762232

CORSO DI CUCINA VEGANA (vedi programma allegato)

MAGGIO 2017

(dal 2 al 23 maggio)

Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 20.00

32 ore

Corso gratuito promosso dall’Ente Bilaterale del Turismo per i dipendenti stagionali e titolari del settore turistico

Il corso sarà svolto Presso Enaip Primiero

CORSO PER CAMERIERA AI PIANI (vedi programma allegato)

MAGGIO 2017

(dal 3 al 17 maggio)

Mercoledì e Giovedì dalle 14.00 alle 18.00

20 ore

Corso gratuito promosso dall’Ente Bilaterale del Turismo per i dipendenti stagionali e titolari del settore turistico

Il corso sarà svolto Presso Enaip Primiero

Informazioni dettagliate sul sito:

http://www.ebt-trentino.it/

oppure presso centro per l’impiego di Fiera di Primiero aperto dalle ore 8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì tel. 0439/762232