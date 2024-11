Primiero, Corradini presenta il suo ultimo libro “Satisfaction”, giovedì 7 novembre alle 20.30 a Mezzano

Roberto Corradini, già insegnante presso il Cfp Enaip di Primiero dal 1975 al 1980, sarà di nuovo a Primiero giovedì 7 novembre alle 20.30, questa volta presso Il Centro Civico di Mezzano, per presentare il suo ultimo romanzo “Satisfaction”

Mezzano (Trento) – “Satisfaction” non è solo una delle canzoni più note che allietano la nostra vita da sessant’anni. È pure il brano musicale che Tom, Nic e Teo ascoltano insieme, pochi minuti dopo essere scampati a una tragedia nelle acque di un lago. È l’estate del 1966, hanno poco più di vent’anni e fino a quel momento non si sono mai visti, ma scoprono di patire la medesima solitudine.

“Satisfaction” diventa l’inno perfetto che introdurrà per i successivi cinquant’anni i loro incontri che assumono via via le caratteristiche di un piacevole rito. Il romanzo è un elogio all’amicizia come efficace antidoto alla solitudine. Giovedì 7 novembre la presentazione al pubblico locale, presso il Centro Civico di Mezzano, ripercorrendo sessant’anni di storia.