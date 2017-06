Primiero, Coro Sass Maor e bambini insieme per la solidarietà

Connect on Linked in

Successo nei giorni scorsi per il concerto di solidarietà organizzato dalla Scuola equiparata dell’infanzia di Fiera di Primiero con il coro Sass Maor, svoltosi presso l’Oratorio di Primiero

Primiero (Trento) – I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di una libreria completa di testi da destinare a un ambulatorio pediatrico di una delle zone colpite dal sisma in Centro Italia.

Una serata ricca di momenti speciali

Le voci di bambini e adulti che si amalgamano in un’armonia inaspettata che stupisce, la luce portata dai bambini in un teatro al buio che ascoltava con commozione il Signore delle cime, la dedica alle mamme per la loro festa con una canzone tutte da ballare, note accompagnate da proiezioni di disegni e rappresentazioni realizzate dai bambini, un brano divertente della tradizione eseguito con allegria insieme ai nonni del coro.

I sorrisi colti negli sguardi dei bambini e degli adulti durante il concerto raccontano di un’esperienza pensata dalle insegnanti non per promuovere una performance canora ma per sostenere la voglia di partecipare con entusiasmo e spontaneità a un progetto comune in modi differenziati: cantando con la voce, cantando con il pensiero, ascoltando, muovendosi con il corpo,

Una partecipazione che ha creato nuova partecipazione: le famiglie e il pubblico presenti si sono lasciati coinvolgere e hanno preso parte canticchiando le canzoni, applaudendo. Portando infine con sé, all’uscita dal teatro, il ricordo di una serata speciale (nella foto).

In breve

Alternaza Scuola Lavoro e Studenti come Guida al territorio – E’ nato a Primiero il progetto “guide turistiche”, che vede una decina di studenti degli indirizzi scientifico e turistico dell’Istituto Comprensivo, offrire la propria disponibilità, per affiancare degli esperti che da anni guidano attività consolidate sul territorio e collaborare negli uffici turistici di Sirór, Tonadico e Imèr. Oltre alla collaborazione presso lo sportello turistico e all’affiancamento delle guide, alcuni studenti saranno coinvolti nell’organizzazione del Festival della musica di “Mezzano Romantica” e nella sorveglianza di luoghi di rilevanza storica come il Palazzo delle Miniere.