Primiero, consegnati i lavori di ripristino della SS 50 danneggiata dalla tempesta Vaia

Consegnati nei giorni scorsi a Siror i lavori di ripristino di un versante della strada statale 50 del Grappa e del passo Rolle, danneggiata nel 2018 da una frana causata dalla tempesta Vaia. L’intervento rappresenta l’ultimo lotto di sistemazione dei danni prodotti dalla frana abbattutasi al chilometro 77 della SS 50 e ha lo scopo di sistemare in maniera definitiva il versante insistente a tergo del muro di sostegno della viabilità

Primiero (Trento) – L’intervento consiste nel naturale completamento dei lotti A1 e A2, riguardanti la sistemazione e messa in sicurezza della carreggiata, e del suo muro di sostegno. Il lotto A3 consta, infatti, in una sistemazione superficiale del versante a tergo del muro di sostegno del tratto di strada, mediante asportazione di piante divelte dalla tempesta Vaia e materiale franato, con conseguente ripristino del pendio alla stato pre-tempesta.

Verrà anche realizzata una stabilizzazione del versante mediante chiodatura del terreno e posa di rete metallica nonché un successivo inerbimento di mascheramento.

Il costo complessivo dell’opera è di € 1.500.000 di cui € 303.416,66 per i lavori del lotto A3. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 92 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.