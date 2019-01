Primiero, Dopo Colaone arriva Canteri: dal primo marzo nuovo direttore di Acsm Spa

Primiero (Trento) – Dal primo marzo 2019 Acsm spa (Azienda consorziale servizi municipalizzati) avrà un nuovo direttore. Si tratta di Simone Canteri, che prende il posto di Francesco Colaone passato ad altro incarico in Dolomiti Energia a Trento. E’ stato selezionato tra una rosa di cinque candidati.

Il nuovo direttore arriva dalla multinazionale belga “Deme”, attiva nel settore energetico civile con sede in Lussemburgo. Canteri, originario di Transacqua, vanta un curriculum di tutto rispetto con oltre 10 anni di esperienze internazionali nel settore.

E’ passato dalla prestigiosa Saipem (società Eni) negli uffici di Londra come Project Engineer ad altre importanti esperienze professionali all’estero in diverse piattaforme petrolifere nel Mare del Nord, Golfo del Messico, Usa e Brasile, fino all’ultima posizione nella multinazionale in Lussemburgo. Ora il rientro a Primiero, alla guida del gruppo locale Acsm.

Lions Club Primiero San Martino si prepara per i Giochi invernali. Dal 31 gennaio al 2 febbraio prossimi, si terranno i Giochi invernali 2019 del Lions. Sarà un fine settimana all’insegna dello sci nelle tre discipline alpino, nordico e snowboard, divertimento con i momenti di festa dedicati e, soprattutto, della solidarietà lionistica, per essere vicini ad una realtà che tocca la sensibilità di ognuno di noi. Il ricavato delle iscrizioni e delle donazioni, infatti, sarà destinato all’acquisto di apparecchiature e arredi per la residenza “Le Vette” per le cure palliative del nosocomio di Feltre (BL) per l’assistenza ai malati terminali. Il sodalizio ha archiviato un anno importante sostenendo vari progetti: dal Premio Trentino Neve dedicato ai migliori studenti atleti, andato alla giovane promessa del biathlon Tommaso Giacomel di Imèr; al progetto Martina, con l’intervento del dottor Stefano Camurri Piloni davanti agli studenti dell’Istituto comprensivo di Primiero. Inoltre, il Lions ha voluto sensibilizzare turisti e valligiani sul significato di vivere senza il senso della vista, proponendo una giornata dal titolo “Il sapore del buio” con l’utilizzo del “Dark Of the Road Tiflosystem”. In collaborazione con il Decanato di Primiero, sono stati invece donati dei pacchi natalizi a realtà bisognose. A fine 2018 inoltre, il presidente della sezione Edy Zagonel ha consegnato i riconoscimenti Lions ai soci Roberto Nava (nella foto) e a Claudio Lucian, arrivati dal Lions Clubs International per le attività svolte nel corso delle loro presidenze. In particolare, Roberto Nava (nella foto) ha ricevuto il Premio del Centenario-livello argento perché nel suo anno di presidenza 2016-2017 ha raggiunto gli obiettivi del Centenario, che sono coinvolgere i giovani, alleviare la fame, condividere la vista e proteggere l’ambiente. Nel corso dell’anno, invece, il Governatore Vincenzo Trevisiol ha voluto premiare Isidoro Loss per i suoi vent’anni di appartenenza al Lions Club Primiero San Martino di Castrozza. È stato festeggiato anche un compleanno degno di nota, con una bella festa in compagnia, quello dei novant’anni di Saverio Bancher, socio fondatore della sezione nata nel 1983.