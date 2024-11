Primiero, cenere rovente nella campana dei rifiuti: l’intervento dei vigili del fuoco evita danni maggiori

E’ accaduto sabato nel tardo pomeriggio a Tonadico in via Falzeni. E’ la quarta campana di Azienda ambiente, distrutta per lo stesso motivo

Primiero (Trento) – Azienda Ambiente, segnala una nuova campana per lo smaltimento dei riifiuti, distrutta da un incendio che si è sviluppato a causa della cenere rovente gettata al suo interno. Non è la prima volta che accade, ma in particolare si tratta di un danno importante che supera i tremila euro, dovuto all’incoscienza di alcune persone che non valutano le possibili gravi ricadute.

Fortunatamente, l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Primiero, ha evitato che le fiamme si propagassero alle vicine campane, ma anche alle abitazioni, che si trovano molto vicine, in via Falzeni a Tonadico. Il danno poteva essere ben più consistente, ma i vigili hanno spento l’incendio prima che bruciasse la parte esterna della campana. A quel punto, si doveva scavare anche il terreno e riposizionare il contenitore con costi notevoli.

L’invito è quindi a prestare la massima attenzione allo smaltimento e a non gettare in alcun modo cenere da caminetto o stufa (soprattutto se rovente) o materiali simili, nelle campane della raccolta differenziata.

Le immagini dei vigili del fuoco