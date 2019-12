Primiero, Carabinieri di Imèr scovano un traffico di droga per le feste

L’uomo – di origini tunisine e già noto ai militari – è stato arrestato per detenzione di stupefacenti.

Un’operazione che ha permesso di togliere dal “mercato” almeno mille dosi per un valore di circa 5.000 euro interrompendo il flusso di droga per le festività.

L’uomo è stato processato per direttissima e condannato alla pena di un anno di reclusione e la multa di 6.000 euro.

In breve

Carabinieri protagonisti in Valsugana di un grande gesto di solidarietà in Valdugana. La refurtiva sequestrata – per un valore di alcune migliaia di euro – è stata donata dai Carabinieri di Borgo alla parrocchia di Levico Terme perchè venga destinata a persone bisognose. Si tratta di capi firmati, orologi, accessori per cellulari di ultima generazione sequestrati durante un’indagine su acquisti elettronici fatti con carte clonate.