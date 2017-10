Primiero, cade e muore sul monte Pavione: vittima il 35enne Jose Ignacio Colantonio che lavorava al rifugio Vederna

Connect on Linked in

Dolore e commozione al rifugio Vederna, ma anche nel vicino paese di Imèr, dopo il tragico incidente nel quale ha perso la vita un giovane che molti conoscevano in zona. Soccorso alpino ed elicottero impegnati nella notte tra sabato e domenica per cercare lo sfortunato 35enne italoargentino, che lavorava al rifugio, caduto oin un dirupo durante una escursione sul monte Pavione

Imèr (Trento) – Uomini del Soccorso alpino ed elicottero mobilitati nella notte tra sabato e domenica per il recupero dello sfortunato 35enne romano, caduto durante una escursione sul monte Pavion, tra Trentino e Veneto.

La vittima è un 35enne, Jose Ignacio Colantonio, italoargentino di origini trentine, che lavorava nel rifugio Vederna (nella foto), ai piedi dell’inizio della salita che porta al monte Pavione. Un’escursione molto conosciuta sia dai trentini che dai bellunesi. Il giovane è stato ritrovato senza vita in un dirupo.

L’uomo era partito dal rifugio sabato per una escursione in quota, purtroppo però in serata, non era più rientrato. Immediato è scattato così l’allarme su segnalazione dei gestori del rifugio.

Sono iniziate immediatamente le ricerche con i carabinieri, vigili del fuoco e gli uomoni del soccorso alpino. Il ritrovamento e il recupero, con l’aiuto dell’eleicottero, è avvenuto intorno alle 8 di domenica mattina. La salma è stata recuperata e portata nella camera mortuaria di Pieve a Transacqua.

Il Monte Pavione (2.334 m s.l.m.) è la montagna più alta delle Vette Feltrine nelle Dolomiti e fa parte del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. La cima e il versante meridionale sono compresi nel comune di Sovramonte (provincia di Belluno). Le pendici settentrionali ricadono nei comuni di Imèr e Mezzano (provincia di Trento), dove sono rispettivamente situate la malga Agneròla e la malga Coston de Val de Stua. La vetta può essere raggiunta per la via normale dal Passo Croce d’Aune (Belluno) (sent. 801 con indicazione per il Rif. Dal Piaz, dal rifugio salire al Passo Vette Grandi, sentiero 817). In alternativa può essere raggiunto sia dal Veneto (sentiero 817 da casera Monsampian, 1.902 m) sia dal Trentino(sentiero 736 da Imèr).

