Primiero, cade con la bici elettrica: soccorso dai sanitari del 118

Incidente non grave per un anziano che pedalava lungo viale Piave

Primiero (Trento) – Sanitari del 118 mobilitati, lunedì mattina verso le 10, per una caduta in bici a Primiero. Un anziano della zona è caduto a terra mentre pedalava con la sua due ruote elettrica lungo viale Piave a Transacqua.

Per cause da accertare, l’uomo del posto, è finito a terra procurandosi varie ferite alle gambe e alla testa. Sul posto, per i primi soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza, per immobilizzare il ferito e trasferirlo successivamente in codice giallo all’ospedale di Feltre. Non sarebbe grave.