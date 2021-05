Primiero, Bonus alimentare: al via le domande in Comunità con nuovi criteri

Sono stati riaperti i termini per la raccolta delle nuove domande del bonus alimentare (BOA), da presentare presso la Comunità di Primiero

Primiero (Trento) – E’ previsto un colloquio con l’Assistente sociale, fissando un appuntamento. Le domande potranno essere presentate unicamente da parte di persone residenti in uno dei Comuni della Comunità di Primiero e sarà possibile presentare una sola domanda mensile per nucleo familiare.

Alcuni criteri sono stati modificati rispetto alla precedente edizione ed anche le persone che già hanno usufruito del Bonus Alimentare potranno presentare una nuova domanda. l nuovi criteri prevedono che il BOA possa essere richiesto dai nuclei familiari le cui disponibilità finanziarie liquide non superino i 3.000 euro e le cui entrate mensili complessive non superino i seguenti valori soglia:

1 componente Euro 441,00 2 componenti Euro 608,00 3 componenti Euro 772,00 4 componenti Euro 837,00 5 componenti Euro 930,00 6 componenti Euro 1.004,00 7 componenti Euro 1.079,00 8 componenti e più Euro 1.154,00

Nella valutazione delle disponibilità finanziarie del nucleo familiare non si considereranno somme di denaro depositate su conti correnti o altri strumenti finanziari intestati a figli minori, al fine di preservare eventuali disponibilità di denaro destinate all’istruzione degli stessi, qualora accantonate in epoca precedente al momento di richiesta del beneficio.

Il riferimento per la dichiarazione delle disponibilità finanziarie liquide (saldo) è stato fissato all’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda e il riferimento per le entrate/uscite mensili complessive è quello del trimestre precedente a quello di presentazione della domanda. L’aiuto economico avrà un valore massimo pari ad 1 mensilità e sarà erogato in base agli importi riportati dalla seguente tabella:

Nr. componenti Importo erogazione 1 Euro 150,00 2 Euro 250,00 3 Euro 350,00 4 o > 4 Euro 500,00

Per maggiori informazioni e per fissare appuntamento per presentare la domanda è possibile chiamare il Settore Sociale al numero di telefono: 0439/64643

