Primiero, “Bell’Essere”, sabato 5 ottobre ‘Giornata per il benessere’ a Palazzo Scopoli. Altri appuntamenti segnalati

Sabato dalle 10 alle 17 a Palazzo Scopoli (Tonadico) molte iniziative per il benessere delle persone in terapia oncologica con l’obiettivo di migliorare la Qualità di vita e ritrovare il piacere della cura di sé. Molti altri gli appuntamenti segnalati dalla redazione per il weekend

Primiero (Trento) – Un ricco programma condotto da esperti, professionisti e volontari, per diffondere buone pratiche, offrire consulenze in materia di psicologia, fisioterapia, tutela legale, estetica, partecipare a laboratori pratici, conoscere associazioni di supporto e realtà aziendali che offrono servizi e accessori utili. Una giornata importante da punto di vista sociale che vede coinvolte tantissime realtà territoriali per un supporto e aiuto corale a chi si trova in questa condizione e a tutti colore che intendo stare vicino a queste persone, dando concretezza al vero significato di comunità.

Programma

Movimento – Outdoor

Caterina Zanolla, istruttrice di Nordic Walking: il cammino come cura. L’attività sportiva del Nordic Walking per le donne operate al seno. Info: Tel. 329 8715922 | nordicwalkingprimiero@gmail.com

Giusta Pratica – Piano Terra

Mariangela Brentaro, counsellor: esperienza di meditazione attiva, per stabilire una relazione positiva con se stessi e gli altri, al fine di riconoscere il proprio valore e la propria originalità come caratteristica essenziale nell’incontro fra persone. Info: Tel. 349 6248103 | maribrenta@gmail.com

Consulenza – Piano Rialzato

Giovanna Nicolao, specialista in estetica oncologica APEO: il benessere per le persone in terapia oncologica con la volontà di contribuire a migliorare la loro qualità di vita. Info: Tel. 392 6150203 | giovannanicolao.apeo@gmail.com | esteticaoncologica.org

"Amerai veramente solo quando riconoscerai l'unicità altrui, con gioia e consapevolezza". lorenzo@raziofollia.it Gina Tomasin, interior designer e consulente colore. Info: Tel. 380 2935875 | gina.tomasin@studiotablino.com

Andreea Hartea, ricercatrice e creatrice del RAH colour test: Colour RAH, i colori della memoria. Info: Tel. 329 9891725 | andreea.hartea@rahcolours.com
Matteo Milani, weInk social lab: inside out, il percorso di tatuaggio correttivo a fini medici affiancato dal supporto psicologico. Info: Tel. 327 0460105 | social.lab@we-ink.com

Associazioni – Piano Rialzato

Associazione ACTO, dlegazione Triveneto: alleanza contro il Tumore Ovarico, costituita per dare voce alle donne colpite da tumore ovarico. Info: Tel. 333 1037397

Food Corner – Primo Piano

CFP ENAIP – Primiero, servizi alberghieri: vice direttore Gianluca Cemin con gli allievi del percorso operatore dei servizi di sala, bar e operatore di cucina. Info: Tel. 0439 762057 | cfp.primiero@enaip.tn.it

Laboratori – Secondo Piano

Florà Style Consulting, consulente d’immagine: armocromia. Un percorso per valorizzare la tua unicità. Info: Tel. 392 9898320 | sbardellottoflora@gmail.com

consulenza personalizzata per il benessere di cute e capelli. Tel. 0439 762401 Gisella Galatà. docente di pianoforte e musicista: il benessere attraverso la musica. Info: Tel. 340 3561301

Serena Zatta, make-up artist associata ACTO Triveneto: ricomincio da me. Il make-up per trovare o ritrovare un’immagine di sé.

Accessori – Secondo Piano

Capelli e Vanità, di Giuseppina Croda: prodotti per capelli, parrucche e turbanti. Info: Tel. 328 1027916

Per informazioni: Giovanna Nicolao, Tel. 392 6150203.

Tonadico, Palazzo Scopoli, dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Altri appuntamenti

Nuove guerre e conflitti dimenticati.Presentazione del volume “Atlante delle nuove guerre”. Venerdì 4 ottobre 2024 dalle 20:30 Sala Nwegrelli Comunità. Evento organizzato da “Primiero per la Pace” per la “Settimana dell’Accoglienza 2024” Il contesto attuale e quello futuro, una mappa per informarsi e comprendere. Un appuntamento importante quello di venerdì 4 ottobre: Raffaele Crocco, giornalista e curatore dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del mondo parlerà con noi di vecchie e nuove guerre e dell’importanza di tessere comunità dentro e fuori i confini.

Sabato del Mondo, passeggiata interculturale dalle 09:30 di sabato 5 ottobre a Siror. Alla scoperta dei segni dell’intercultura nelle nostre Valli. Organizzata dal Focus Group Immigrazione in collaborazione con molti enti e associazioni locali.

Giornata degli Ecomusei del Trentino. Un giorno di festa e di escursione, per tutti gli Ecomusei del Trentino. Ritrovo Casa dell”Ecomuseo del Vanoi – Canal San Bovo – Valle del Vanoi. Sabato 5 ottobre 2024 dalle 09:30

Robert Oppenheimer. La Scienza come passione e come responsabilità politica e civile. Lezione pubblica del Prof. Giulio Peruzzi dell’Università di Padova Palazzo delle Miniere – Sala grande – Fiera di Primiero. Sabato 5 ottobre 2024dalle 21:00 alle 22:00

“Il Turismo Ieri, oggi e domani”, domenica 6 ottobre dalle ore 14:30 presso il giardino dell’A.P.S.P. del Vanoi. Viaggio nella storia delle valli locali e sfilata rievocativa e spettacolo del Circolo Tridentum di Trento.

